İstanbul, Ağustos 2023'te yabancı turistler için çekici bir destinasyon olarak öne çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,20 artışla, bir önceki aya göre ise 4,9'luk bir artışla 1 milyon 747 bin 611 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Rusya Federasyonu, 179 bin 17 kişi ile İstanbul'u ziyaret eden yabancıların başını çekerken, onu 127 bin 486 kişi ile Almanya, 101 bin 459 kişi ile İran ve 81 bin 257 kişi ile ABD izledi. Suudi Arabistan, 74 bin 664 kişi ile sıralamada yerini aldı. İngiltere'den 72 bin 2 kişi ve Fransa'dan 61 bin 850 kişi de İstanbul'u tercih eden turistler arasındaydı.

İstanbul Havalimanı, bu yılın ilk 8 ayında 8 milyon 85 bin 738, yalnızca Ağustos ayında ise 1 milyon 235 bin 473 yabancı ziyaretçiye hizmet verdi.

Ağustos ayında İstanbul'a hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 72,69'u İstanbul Havalimanı üzerinden şehre giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı da 462 bin 575 yabancıya ev sahipliği yaparak İstanbul'a ikinci en fazla ziyaretçi getiren havalimanı oldu ve bu ziyaretçilerin yüzde 27,22'sini temsil etti.

Hava yoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 1 milyon 699 bin 549'a ulaştı.

Deniz yoluyla İstanbul'a gelen yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,61 artarak 48 bin 62'ye yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesislere gelen ziyaretçi sayısı ise bu yılın temmuz ayında toplam 1 milyon 277 bin 350 olarak kaydedildi. Bu tesislerde 3 milyon 1 bin 528 geceleme gerçekleşirken, ortalama kalış süresi 2,35 gün oldu. İstanbul'daki konaklama tesislerinin temmuz ayı doluluk oranı ise yüzde 64,36 olarak belirlendi.