Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kağıt üzerinde sigortalı gösterilen kişiler ve sahte iş yerleri ile mücadeleyi sıkılaştırarak emeklilik sahteciliğine karşı etkili adımlar atmaya devam ediyor. Bu sahtecilikle mücadele çerçevesinde yeni yaptırımlar ve denetimler uygulanarak sahte emeklilik fırsatçılığının önüne geçilmeye çalışılıyor. İşte, konuyla ilgili önemli detaylar:

SGK, sahte iş yerleri ve sigortalarla mücadele kapsamında, sahte iş yerlerinde çalışan kişiler adına bildirilen hizmetlerin iptal edilmesi ve ödenen aylıkların faiziyle geri alınması gibi tedbirleri hayata geçiriyor. Bu dönemde kurumun sahtecilikle mücadelesi daha da sıkılaşmış durumda. İşte emeklilik iptali gerçekleştirilecek kişiler:

EYT Kapsamında Emekli Olamayacaklar… EYT (Erken Emeklilik) kapsamında sahte sigortaya dayalı emeklilik hedefiyle hareket eden pek çok kişi tespit edildi. Bu kişilerin birçoğu ilgili mercilere yakalanmış durumda. Sahte iş yerlerinde çalışanlar adına kaydedilen hizmet süreleri tamamen iptal ediliyor. Geçmişte yatırılan primler geri alınıyor. Örneğin, sahte bir iş yerinde 3 yıl sahte sigorta süresi kaydeden bir kişi, yatırdığı primleri kaybediyor ve aldığı aylıklar devlet tarafından faiziyle geri talep ediliyor. Bu sahte iş yerlerinden kaynaklanan hizmetler, emekli aylığı bağlama işlemlerinde dikkate alınmıyor. Emekli olduktan sonra dahi sahte iş yeri kayıtları bulunuyorsa, bu kayıtlar geçersiz sayılıyor. SGK, bu konuda ciddi incelemeler ve denetimler gerçekleştiriyor.

Sahte iş yeri kurarak sahte sigortalı kaydı bulunduran kişiler hakkında sahtecilik suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İşverenler, sahte iş yerlerinin açık olduğu döneme ilişkin belgeleri sunarak cezai yaptırımlara maruz kalıyor. SGK, özellikle iş yerlerinin isimlerine ve harf düzenlemelerine dikkat ediyor. Gerçek olmayan fiili çalışmaya dayalı sahte sigortalı bildirimleri yapan kişilere ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Şüpheli iş yerleri denetim altına alınıp kontrol ediliyor. İlgili iş yerlerinden kaydedilen sigortalı hizmetlerin dökümlerinde, ilgili hizmet satırlarının baş harfleri (S, K, Ş gibi) özellikle inceleniyor. Çalışanlar, e-devlet üzerinden hizmet dökümlerindeki iş yeri kodlarını kontrol etmeli.

Hizmetler Tamamen İptal Ediliyor Sahte iş yeri kaydı yapılan iş yerlerinden ödenmiş olan primler ve hizmet süreleri tamamen iptal ediliyor. Bu dönemler için hizmet birleştirme işlemi yapılamıyor. Hizmetin iptal edilmesi sonrasında emekli aylığı hesaplamaları yeniden yapılıyor. Sahte sigortalı kayıtları iptal ediliyor ve yatırılan primler geri alınıyor. Emekli aylığı olarak ödenen miktarlar, faiziyle birlikte talep ediliyor.

Şu an şüpheli iş yerleri kapsamında olan ancak henüz rapor düzenlenmemiş iş yerlerinde ise hizmet süreleri ve işlemler etkilenmiyor. Denetim sonrasında aylık bağlanabiliyor. Ancak incelemeler neticesinde iş yerinin sahte olduğu tespit edilirse, ilgili hizmet süreleri düşürülüyor ve kalan primler de ödenen aylıklar faiziyle geri alınıyor.

Bu güncel mücadele ile SGK, emeklilik sahteciliğine karşı ciddi bir adım atmış durumda. Çalışanların ve işverenlerin gerçek bilgilerle işlem yapmaları, sahte iş yeri ve sigortalı faaliyetlerine karşı en etkili önlem olarak öne çıkıyor.