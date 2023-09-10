Özellikle çocukluk döneminde kazanılması gereken bir alışkanlık olan kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlardan başlar ve bu sayede devam eder. Yetişkinlik döneminde de düzenli bir şekilde kitap okuyan insanlara bakıldığı zaman hepsinin ortak özelliği erken yaşlarda bu alışkanlığı edinmiş olmalarında yatmaktadır. Kitap okuma ve çocuklara kitap okuma alışkanlığını özendirme noktasında yapılacaklar ile ilgili uzmanlardan gelen püf noktaları sizler için haberimizin devamında yazdık.

Anaokulu çocukları okumayı öğrendikleri sırada önemli bir adım atmaktadır. İşitsel farkındalık öğrenmelerini güçleştirecek kritik bir adımdır ve onların her kelimeyi seslerin oluşturduğu bir kombinasyon olarak öğrenmesi gerekmektedir. En iyi olgun için seslerin birleştirilmesinden geçmektedir çocuklarınıza yardımcı olmak için kelimeler sesleri bölünerek pratik yaptırılabilir.

Anaokulu çocukları daha sonra büyüyüp 1. sınıfa geçtiği zaman öğretmenleri anne babalara çocukların her akşam beraber okuma yapması gerektiğini söylemektedir. Fakat anne babalar çocuklarıyla tam olarak nasıl okuma yapmalıdır, özenli okuma nasıl gerçekleşir, hangi yöntemler kullanılmalıdır? İlk olarak bu noktada denenmesi gereken durum çocuğun iyi bir şekilde bildiği bir hikaye kitabının seçilip onun yüksek sesle okunması olacaktır. Bu konuda kafiyeli hikayeler başarılıdır çünkü o kitapta geçen cümleler kafiyeli gelir ve ezberleme bu şekilde kolaylaşmış olur.

İlkokul 2. sınıfa gelen bir çocuk ise artık pek çok kelimeyi biliyor olacaktır ve çözümleyebilecektir. Diğer taraftan o çocuğun okuma hızı kitapta okuduğunu anlamasını engelleyebilir ve gerçekten keyif almasının önüne geçebilir. Bu noktada okumaktan gerçekten keyif alması için yumuşak bir geçiş yapmak gereklidir. Kitapta okuduğunu anlamasını engelleyebilir ve gerçekten keyif almasın önüne geçebilir. Bu noktada okumaktan gerçekten keyif alması için yumuşak bir geçiş yapmak gerekli olmaktadır. Öncelikle 2. sınıf adına uygun kelimeler listesi oluşturulabilir ve kelime avı oyunu oynanabilir. Daha sonra çocuk bu kelimeleri yakalamaya çalışacaktır.