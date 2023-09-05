Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni kredi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte yeni bir kredi paketi verileceği belirtildi. Ziraat Bankası acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz yeni bir kredi paketi açıkladı ve emekli maaşı hesapları üzerinden 33 bin TL ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan tüm Bireysel müşterilerin yapması gereken tek işlem internet bankacılığı uygulamasına girerek buradan bireysel kredi başvurusunda bulunabilmektir.

Ziraat Bankası 33 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsunuz en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinize 36 ay vadeli olarak yapabilirsiniz. Ziraat Bankası banka şubesi üzerinden yapılacak olan Kredi başvurularında şube yetkisi onayında sizlere işlem yapılacak ve sadece kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra ne kadar kredi onayı aldığınızı görebileceksiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar Kredi başvurularının bankanın mobil uygulamasından müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve banka şubeleri üzerinden yapabiliyorlar. Ziraat Bankası emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanacak olan tüm emekli müşterilere vereceği 33 bin TL kredi haricinde daha yüksek limitlerde de borç kapatma kredisi ve bireysel tüketici kredisi kullandırmaktadır. Ziraat Bankası konut kredisi ve taşıt kredisi kullanacak olan emekliler için de devlet destekli kredi faiz oranlarından yararlanmak şartıyla ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden şubelere giderek kimliğinizle birlikte tüm işlemlerinizi yapabilir Eğer banka hesabınız varsa müşteri hizmetleri numarasını arayarak buradan ihtiyaç kredisi alabileceğinizi bilmeniz gerekiyor.