Aslan burcu ve yükselen aslan burcu 3 Eylül 2023 tarihinde bir süre boyunca kalplerine karşı temkinli davranacak ve ilişki hayatları ile ilgili dikkatli adımlar atacaktır. Onlar sevgi ve rahatlık konularında yavaş bir şekilde yollarına devam etmek istemektedir. Onlar biraz oturmayı denemeli ve ulaşmak istedikleri yaşam hedeflerinden bazılarını düşünmelidir. Bu durum 10 yıl içinde ne kadar para kazanmak istediklerini bulmak ya da kariyerlerinde nereye gitmek istedikleri ile ilgili değildir. Bu durum bir insan olarak hangi türde deneyimler yaşamak istedikleri ile ilgilidir. Aslan burçları ve yükselen aslan burçları hangi olayı ve durumu tecrübe etmek istedikleri konusunda iddialı davranmalıdır. Bu deneyimi gerçekleştirmenin ilk adımı deneyimin nasıl gerçekleşeceğini düşünmek olacaktır.

Yeni günde aslan burçları ve yükselen aslan burçlarına günün enerjileri kendilerine kararlı bir duruşa geçmesine yardımcı olmayacaktır. Fakat diğer taraftan yeni gün onlara hikayenin her iki tarafını da görme ve takdir etme yeteneğini sunacaktır. Artık barışı sağlamak onlar için ödüllendirici bir hal de alabilir. Aslan burçları ve yükselen aslan burçları için farklı yöntemler ve yaklaşımlar arasında gidip gelmek onların bazı zihinsel anlamda karışıklıklar yaşamasına da sebep olabilir. Burç sahipleri bir konu hakkında ileri geri gidiyorsa yoğun bir şekilde düşünmeye ara vermeleri gerekmektedir. Burç sahiplerinin bakış açısı kazanmak adına bir konudan uzaklaşmaları da önemli olabilir. Aynı zamanda onlar öz değerlerine, uzun vadeli hedeflerine, bugünün enerjilerine ve pratik işlere odaklanmalıdır. Yeni günün enerjileri sayesinde aslan burçları ve yükselen aslan burçları profesyonel iş hayatlarında ve finansal hedeflerinde kendilerini güven dolu hissedecektir. Onlar yeni günde kısıtlayıcı koşullardan kurtulabilir ve bu durumun tadını çıkarabilir. Yeni gün aslan burçlarını desteklemektedir.