Terazi burcu ve yükselen terazi burcu 2 Eylül 2023 tarihinde hayatlarında bağımlılık arama ve denge konuları ile ilgilenecektir. Yeni gün onları bu temalar ile ilgilenmeye teşvik edecek ve burç sahipleri de bu konular üzerinde duracaktır. Onların arkadaşlık ihtiyaçları ön planda olacak ve burç sahipleri yakın arkadaşları ile önemli konuşmalar gerçekleştirecektir. Diğer insanlar onlar da savunma eğilimi uyandırıyor gibi görünse de durum tam olarak da böyle olmamaktadır. İnsanlar onlara etkileşimleri aracılığıyla kendilerine ait saklı kalmış bir yönlerini de gösterme eğiliminde bulunabilir. Onlar yeni gün enerjilerinde cesur hamleler yerine küçük iyileştirmeleri ve düzenlemeleri tercih edecektir. Burç sahiplerinin karşı karşıya geldikleri bir gecikme ya da yavaşlama hareket onları problemler alanlara karşı da uyarabilir. Onlar yaşanan bu engeller sebebiyle yapacakları değişikliklerde dikkatli olmalıdır. Gökyüzü tarafından yeni gününde terazi burçlarına ya da yükselen terazi burçlarından tavsiye edilen durum kırgınlıklar ya da öfkeler ile fazla zaman kaybetmemeye çalışmaları olacaktır. Burç sahipleri bu durumu kabul etmene yararlı olma sebebiyle dikkatli olmalıdır. Fakat bu konular üzerinde fazla oranda durmaktan kaçınmalıdır.

Burç sahipleri yeni günde ister eski ister yeni olsun her türlü kişisel ilişki için umut vadeden bir dönemde olacaktır. Onlar çevrelerinde bulunan kişilerin kendileri için bir esin kaynağı olduğunu görecek ve çeşitli görüşmelere de imza atacaktır. Onlar bu bağlantıların kendilerine faydalarının olduğunu düşünmekle kalmamalı ve duygusal düzeyde de ilişki kurmaya çalışmalıdır. Aksi takdirde meydana gelen bu bağlantıların uyumu ve faydası da uzun süreli olmayacaktır.

Terazi burçları yeni günde kendilerini kontrol edebilmeyi öğrenmeli ve her ne kadar özellikle ilişkiler zorlayıcı bir hal alsa da dikkatli adımlar atmalıdır. Onlar haklıyken haksız duruma düşmekten kaçınmalı ve karşılığında olan kişiyi anlamaya çalışmalıdır.