Emekli maaşı alan kişiler için yeni duyuru yapıldı! Banka müşterisi olan kişilere 20 bin TL'ye kadar ödeme haberi verildi. Başvuru yaparak nakit kullanmak isteyenlere 20 bin TL ödeme yapılacağı kesin olarak açıklandı. Garanti bankası ve Ziraat bankası üzerinden emekli maaşı almanız yeterli olacak ve bu TEK şartı sağlayan tüm müşterilere 20 bin TL ödeme yapılacak. 36 ay vadeye kadar ve bu 3 ay ertelemeli krediler emekli maaşlarına göre hesaplandıktan sonra verilmektedir.

EMEKLİYE 20.000 TL GARANTİ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN ÖDENECEK

2 Banka tarafından yapılan açıklamada emekli maaşlarını bankadan alan kişilere 20 bin TL ödeme olacağı açıklandı. 20 bin TL kredi almak için başvuru yapmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olarak hemen işlem yapabileceksiniz. Bu kredilerde 20 bin TL kredi ödemesi verileceği gibi hemen aynı gün içinde de krediler hesaplara atılacaktır. 20 bin TL kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

20 bin TL kredi kampanyasına katılmak için başvuru yapacak olan kişilere acil kredi desteği Garanti bankası ve Ziraat bankası tarafından anında ödenmektedir. Emekli maaşınızı hangi bankadan alıyorsanız o bankanın mobil uygulamasından işlem yapabilirsiniz. 20 bin TL kredi almak için başvuru yapmak istiyorsanız başvuru şartlarına göre hızlı ve anında kredi alabileceksiniz ve bu kredileri hesaplara anında atabileceksiniz. Kredi notu ve kredi siciline bakmadan 2 bankadan emekli olan herkes bu ödemeleri kolay bir şekilde alabileceklerdir.