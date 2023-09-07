Dacia araçlarının Eylül 2023 fiyatları açıklandı. Dacia, uygun fiyatları nedeniyle oldukça rağbet gören bir marka olup, yeni bir otomobil satın almak isteyen bireyler için popüler bir seçimdir. Fiyat duyurusunda yer alan modeller Dacia Duster, Jogger, Sandero Stepway ve Spring. Şimdi bu araçların fiyatlarına bakalım.

Ne yazık ki ülkemiz, otomobil fiyatlarındaki küresel artıştan önemli ölçüde etkilenmiştir. Enflasyondaki artış ve döviz kurundaki yükseliş otomobil fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Ancak Dacia'nın Eylül ayı fiyat listesi şaşırtıcı rakamlarıyla herkesi şaşırttı. Bu fiyatlar özellikle yeni bir Dacia araç satın almak isteyen birçok vatandaşın ilgisini çekti. İşte Dacia’nın yeni açıkladığı fiyat listesinin detayları.

UYGUN FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dacia, müşterilerine sürekli olarak güvenilir ve uygun maliyetli seçenekler sunarak tüketiciler arasında tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Mevcut ekonomik iklimin yarattığı zorluklara rağmen, Dacia sıfır km modelleri için rekabetçi fiyatlar sunmaya devam ediyor ve bu da şüphesiz birçok potansiyel alıcının dikkatini çekiyor.

Araç fiyatlarının belirsiz olduğu şu zamanlarda Dacia'nın yeni bir araç arayışında olanlar için böyle güzel fırsatlar sunması herkesi mutlu etti. Duster, Jogger, Sandero Stepway ve Spring gibi çeşitli model yelpazesi ile Dacia, farklı tercihlere ve ihtiyaçlara hitap ediyor. Otomobil fiyatlarındaki küresel artışa rağmen, Dacia uygun fiyatlı ve güvenilir bir marka olarak itibarını korumayı başardı. Şimdi güncel fiyatlara bakalım.

DACİA EYLÜL 2023 GÜNCEL FİYATLARI

Dacia Sandero/ Sandero Stepway

Essential Tce 90 bg CVT 890.000 TL

Essential Stepway Tce 90 bg 874.000 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg 908.000 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT 920.000 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT 971.000 TL

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.001.000 TL

Dacia Duster

Essential TCe 90 bg 985.000 TL

Essential ECO-G 100 bg 1.028.000 TL

Expression ECO- G 100 bg 1.043.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x2 1.082.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC 1.084.000 TL

Essential TCe 150 bg 4x4 1.155.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC 1.176.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.245.000 TL

Extreme TCe 150 bg EDC 1.212.000 TL

Dacia Jogger

Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.034.000 TL

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.048.000 TL

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.054.000 TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.069.000 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.105.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.120.000 TL

Dacia Spring Extreme Electric 65 bg 969.000 TL