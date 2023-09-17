Bilinçaltımızı ve beynimizi doğru bir şekilde kullanmanın yöntemlerini detaylı bir şekilde anlatan Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş merak edilenleri yanıtladı ve vermiş olduğu bilgilerle adından söz ettirdi. Sizler için benim için devamında Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş tarafından bilinçaltını doğru bir biçimde kullanma yöntemleri isimli yazısı hakkında detayları aktardık.

İnsanlar günlük hayatlarında almış olduğu pek çok karar ile uzun vadede ve kısa vadede hayatlarına yön vermektedir. Onlar yol ayrımlarında ya da karşılarına çıkan zorluklarda mantıklarını ve duygularını kullanarak yön vermektedir. Peki bu kararları verirken bilinçaltının ne kadar etkili olduğu ise önemli midir? Bilinçaltını doğru kararlar verebilmek için nasıl yönlendirmemiz gerektiğini sizler için sıraladık.

Bilinçaltı 5 duyumuz ile algıladığımız her şeyi anında kaydeden, beynimizde farkında olmadan aktif olan, gece uyurken bile vücut fonksiyonlarının çalışmasını sağlayan bedenin istemsiz kaslarını yöneten ve gerekli olduğu zaman bilinci nehrine veren bir parça olarak bilinmektedir. Bilinç ise insanın çevresini, kendisine ve olup biteni algılama fark etme ve kavrama yetersiz olarak bilinmektedir.

Dev bir buzdağının altında kalan %90'lık bir bölüm olarak bilinen bilinçaltı kayıtlar programlamalar ve birikimlerin hepsini orada tutar. Bilinç ise gardiyan görevi görür ve kapıdan girecek bilgileri sorgular ve sorgulayıcı bir davranış sergiler. Bilinçaltı ile iletişime geçmek ise hayatımızı doğru bir şekilde yönlendirebilmemiz için gereklidir. Bilinçaltı ile iletişime geçmeden kişisel gelişim yaşamak da mümkün olmamaktadır.

Her şey doğum itibariyle beyinde anbean kaydedilmektedir. Bunlar söylenenler, ailede konuşanlar, çevresel faktörler gibi durumlardır. Aile faktörü ve çevre insanları geleceği programlar ve programlar ile küçük bilgiler de karakteri şekillendirir. Bilinçaltında var olan programlar pozitif programlar ile değişirse başarı da devamında gelecektir.