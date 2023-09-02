Akrep burcu ve yükselen akrep burcu 2 Eylül 2023 tarihinde günlük işlerinin ve yardımcı olma arzularının öne çıktığını hissedecektir. Burç sahipleri için hayatlarında küçük fakat önemli olan işleri düzeltmek kimin yeni günde kolay bir hal alacaktır. Yenigün enerjileri onları bu durumları düzeltmek için teşvik etmektedir. Diğer taraftan bazı anlarda belli belirsiz bir gerginlik ya da baskı hissetmek de normaldir. Böyle anlarda akrep burçlarının ve yükselen akrep burçlarını hissettikleri gerginlik ve baskıyı göz ardı etmeleri önemli olmaktadır. Bu sayfayı geri yoluna koymak adına motivasyonlarını göz ardı etmemeli ve cesur bir şekilde davranmalıdır. Onlar için hızlarını arttırmak isteği yapılacak olan en iyi şeydir. Akrep burçları ve yükselen akrep burçları cesur hamleler yapmak için doğru zamanı beklemelidir. Onların içlerinde gömülü olan bir öfke daha iyi anlarda ya da beklenmedik şekillerde ortaya çıkacaktır. Burç sahipleri hamle yapmaya çalıştığında ise dış taraftan bazı engellemeler ya da onaylanmama durumlarının geldiğini de hissedebilir. Bu durum her ne kadar burç sahiplerine hayal kırıklığına uğratsa da onların sorumlulukları yapmak istediklerinin önüne de geçecektir. Akrep burçları ve yükselen akrep burçları arzularını öne çıkarmadan ya da paylaşmadan önce ne istediğini tam olarak anlamalı ve diğer insanları da bu yönde bilgi vermeye çalışmalıdır.

Yeni günde burç sahipleri her şeyin diğer zamanlar göre daha kolay geldiğini düşünecektir. Onlar yapmış oldukları işlerden keyif alacak be bu yönde adım atacaktır. Onlar bunu gerçekleştirirken arkalarından karizmatik bir iz de bırakacak ve isimlerinden söz ettirecektir. Burç sahiplerinin tanıdıkları kişiler gizli fikirlerini ve sırlarını gelip onlarla paylaşırsa burç sahiplerinin şaşırmasına gerek yoktur. Öyle bir zamanda onlar kibirli davranmamalı ve farklı projeleri de katılım göstermelidir. Bu projeler onların gerçek planları için de esin kaynağı halini alacaktır.