Ziraat Bankası, yeni bir kampanyayla müşterilerine özel fırsatlar sunuyor. Banka tarafından duyurulan habere göre, nakit ihtiyacını hızla karşılamak isteyenlere uygun faizlerle kredi ödemesi başladı. Bu müjdeli haberle birlikte 50.000 TL'ye kadar olan kredi başvurularını 4 gün içinde gerçekleştiren müşteriler, aynı gün içerisinde kredi alabilecekler. Banka müşterisi olan kişilere yönelik bu hızlı kredi imkânı, özellikle ihtiyaç anında çözüm arayanlar için büyük bir avantaj taşıyor.

Kredi başvurusu yapacak olan bireylerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise emekli maaş hesapları. Emekli olan bireyler, emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyarak daha hızlı ve kolay bir şekilde kredi alabilecekler. Bu durum, emeklilere özel olarak sunulan bir avantajdır.

Ziraat Bankası, hem emekli hem de çalışan kişilere yönelik olarak ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında bireysel müşterilere, gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar kredi verileceği açıklanmıştır. Başvuru yapacak olan kişilerin kredi politikalarına uygun olmaları gerekmektedir.

Kredi başvurusu işlemleri oldukça pratik bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Ziraat Bankası şubesine gitmeden, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de başvurular yapılabilmektedir. Bu sayede müşterilere zaman kazandırılırken, hızlı sonuç alma imkânı sunulmaktadır. Bankanın internet sitesi üzerinden yapılan başvurular sonrasında uygun olan kişilerin hesaplarına ödemeler aynı gün içerisinde yatırılmaktadır.