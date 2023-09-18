Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu 18 Eylül 2023 tarihinde genel anlamda duygusal bir gün geçirecektir. Geçmişteki olaylar yeni günde yengeç burçları ve yükselen yengeç burçlarının karşılarına çıkabilir ve bu durum onlar da duygusal anlamlı tetiklenme gibi olaylara sebebiyet verebilir. Eğer burç sahiplerinin eskiden kapanmayan yaraları varsa bu yaralar yeni günde onlar için ortaya çıkmış olacaktır. Bu sebeple genel temaya ve yeni günün enerjilerinin bakıldığı zaman gökyüzü duygusal bir duruma işaret etmektedir. İç dünyalarında karşılaşılan durumlar sebebiyle onlar iniş çıkışlarda yaşayacak ve bazı saatlerde ağlama krizi geçirecektir. Karmaşa yeni günde yengeç burçlarının peşini hiç bırakmayacak ve onlar bazı kişilerle de karşı karşıya gelecektir. Geçmişte kapanmayan hesaplar yaralar ve durumlar yeni günde yengeç karşısına çıkabilir ve onlar bu sebeple iniş çıkışlar yaşayabilir.

Elbette güzel etkiler de yengeç burçları için yeni günde mevcuttur fakat iniş çıkışlarla dolu olan bir günde onlar bu güzellikleri görme noktasında zorluk yaşayacak ve genel anlamda mücadele ve karmaşa halinde olacaktır. İlişkilerinde gerilim yaşama durumunu önlemek adına yengeç burçları için tavsiye edilen durum iletişimlerine dikkat etmek olacaktır. Onlar içsel dengelerini sağlamaya çalışmalı ve kendilerine zaman ayırmalıdır. İş hayatına bakıldığı zaman bize yengeç burçları yapılacaklar listesine yoğunluk olduğunu görecektir. Hem duygusal anlamda zor bir gün yaşayanlara sahipleri iş hayatlarında meydana gelen yoğunluk sonrasında da zorluklar ile karşılaşabilir.

Onlar için iş hayatı noktasında tavsiye edilen durum duygusal iniş çıkış konularına dikkat etmeleri olacaktır. İş hayatına bakıldığı zaman ise yapılacak işler birikmiş bir şekilde onları beklemektedir. İşe hızlı bir biçimde adapte olmak onların faydasına olan bir durumdur. Sağlıklarına dikkat etmeleri gereken burç sahipleri dikkatli davranmalıdır.