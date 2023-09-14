Uygun fiyatlarıyla bilinen market zinciri Şok, son aktüel kataloğunu görücüye çıkardı. Bu katalogda yer alan yeni ürünler çok sayıda müşterinin ilgisini çekmeyi başardı.

13 Eylül’de Market, elektrikli süpürgeden paspasa, atıştırmalıklardan çeşitli ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesini raflarında sergiledi. Bu indirimler 19 Eylül’e kadar devam edecek ve müşterilerin tasarruf yapabilecekleri onlarca indirimli ürün raflarda sergilenecek. Şimdi 13 – 19 Eylül 2023 Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'na bakalım.

YENİ KATALOĞUN YILDIZLARI

ŞOK'un 13 Eylül Çarşamba günü için hazırladığı ve 19 Eylül’e kadar sürecek olan indirimli ürünleri satışa sunuldu. ŞOK'tan düzenli olarak alışveriş yapanlar "Bugün ŞOK'ta ne var?" sorusunun yanıtını merakla arıyor. Bekleyiş sona erdi! ŞOK 13 Eylül Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. ŞOK, buharlı düzleştirici ve kazanlı ütünün yanı sıra sakal şekillendirme cihazı ve elektrikli süpürge gibi kampanyalı ürünlerini de tanıtacak. ŞOK fiyat listesine göre Kaymaz Raf Kapağı 89,95 TL, Çekmeceli Saklama Kutusu 89,95 TL, Pencereli Baskılı Çöp Kovası 49,95 TL, Salon Çiçeği 149,90 TL, 5 Litre 35,95 TL ve Çok Amaçlı Kutu 89,95 TL.

ŞOK Kataloğu'nda ayrıca 179 TL'lik 360 Smart Spin Mop, 399 TL'lik Triton Mop Set ve 59,95 TL'lik Vantuzlu Mop gibi dikkat çekici ürünler de yer alıyor. İşte ŞOK 13 – 19 Eylül Çarşamba aktüel kataloğu.

13-19 EYLÜL 2023 ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL

Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL

Fakir Lexus Sakal Şekillendirme Cihazı 299 TL

Awox Dijital Desenli Baskül 139 TL

Mr. Knife Burun Kılı Alma Cihazı 39,95 TL

Mr.Knife Şarjlı Saç Sakal ve Favori Düzeltme Makinesi 139 TL

Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.499 TL

Kurutmalık 239 TL

Pastel Renk Ütü Masası 399 TL

Bee Home Katlanır Kova 99,95 TL

Bee Home Katlanır Sele 149 TL

Slim Moblen Askı 9'lu 39,95 TL

Kapı Arkası Askısı 49,95 TL

Bulaşık Altlığı 69,95 TL

Tel Başlı Fırça 19,95 TL

Bulaşık Matik ve Fırça 59,95 TL

Tel Başlı Fırça 19,95 TL

Süper Emici Özellikli Yedek Mob 2'li 44,95 TL

Kaymaz Raf Örtüsü 89,95 TL

Sillgech Compact Tablet Mop Black Edition 199 TL

Sillgech Superbright Sprey Mop 199 TL

Emboss Banyo Paspas Seti 215 TL

Sillgech 360 Smart Spim Mop 179 TL

Triton Mop Set 399 TL

Kristal Vantuzlu Paspas 59,95 TL

Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 99,95 TL

Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 89,95 TL

Jüt Çok Amaçlı Kutu 89,95 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL

Dolap Düzenleyici 4 Bölmeli 69,95 TL

Pencereli Baskılı Hurç 49,95 TL

Halat Kulplu Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL

Halat Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,95 TL

Halat Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,95 TL

Akordiyon Çekmece / Dolap Düzenleyici - M 17,95 TL

Akordiyon Çekmece / Dolap Düzenleyici - S 15,95 TL

Baza Altı Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL

Baza Altı Baskılı Mega Hurç 49,95 TL

Baza Altı Baskılı Midi Hurç 39,95 TL

Yucca Tek Göcdeli Salon Çiçeği 149,90 TL

Çiçek Toprağı 10 Litre 16,95 TL

Şeffaf Buzdolabı Organizeri 59,95 TL

Clear Yumurtalık 14'lü 69,95 TL

Clear Organizer M 42,95 TL

Clear Organizer L 54,95 TL

Clear Organizer Şişe 39,95 TL

Retro Sepet 10 Litre 49,95 TL

Retro Sepet 5 Litre 35,95 TL

Lavabo Yanı Organizeri 29,95 TL