Son dakika: Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki! "Utanmıyor musunuz?"

Türkiye'nin içişlerine müdahale etme çabasında olan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve AB (Avrupa Birliği), Boğaziçi Üniversitesi protestolarını kınamıştı. Konuya ilişkin bugün açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) tepki göstererek, başkanlık seçimlerinden önce ülkelerinde yaşananlardan demokrasi adına utanıp utanmadıklarını sordu. Erdoğan, söz konusu ülkede siyahilerin polis ekipleri tarafından öldürüldüğüne dikkat çekerek, bunun hesabını ne şekilde vereceklerini sordu.

"Macron Sarı Yeleklileri çözsün"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösteren Erdoğan, söz konusu liderin önce ülkesindeki Sarı Yelekliler Hareketi'ne çözüm bulması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Macron'un daha bu meseleye bile çözüm bulamadığını belirterek, Boğaziçi Üniversitesi protestolarının Gezi Olayları ile aynı konuma getirilemeyeceğini dile getirdi. Boğaziçi Üniversitesi'ni yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarına dikkat çeken Erdoğan, öğrencilerin teröre peşkeş çekilemeyeceğini ifade etti.

Türkiye'de gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi protestoları kapsamında polis ekipleri tarafından "orantısız" şiddet uygulandığına ve LGBT bireylere karşı nefret içerikli ifadelerin kullanıldığına dikkat çekilmişti.

- ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Boğaziçi Üniversitesi protestoları sebebiyle endişelendiklerini ifade eden Price, Rektör Prof. Dr. Bulu'ya karşı düzenlenen ve "barışçıl" niteliğe sahip olan protesto gösterilerinin ayrıntılı bir şekilde takip edildiğini dile getitmişti. Price, Türkiye'de LGBT bireylere yönelik nefret içeren söylemleri kınadıklarına dikkat çekerek, düşünce özgürlüğünün demokraside kritik bir öneme sahip olduğunu ve temel hak ve özgürlükleri için savaşan insanları desteklediklerini söylemişti.

- BM (Birleşmiş Milletler): Boğaziçi Üniversitesi protestoları kapsamında gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep eden BM (Birleşmiş Milletler), polis ekiplerinin artık "orantısız" şiddeti bırakmaları için çağrıda bulunmuştu. BM (Birleşmiş Milletler), LGBT bireylere yönelik nefreti teşvik eden homofobik söylemler ile transfobik söylemleri kınadığını ifade etmişti.

- AB (Avrupa Birliği Komisyonu): Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi konularda olumsuz gelişmeler yaşandığını ileri süren AB (Avrupa Birliği Komisyonu), bu nedenle endişelenildiğini dile getirmişti. AB (Avrupa Birliği Komisyonu), toplantı, gösteri ve yürüyüş haklarını yasaklamanın kaygı verici olduğunu belirterek, bu yasağın Türkiye'nin reform açıklamalarıyla tutarsız olduğunu bildirmişti. Gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden AB (Avrupa Birliği Komisyonu), polis ekipleri tarafından "orantısız" güç kullanılmasının Türkiye'nin aday ülke pozisyonununa aykırı olduğunu ifade etmişti. AB (Avrupa Birliği Komisyonu), LGBT bireylere yönelik nefret içerikli ifadelerin kabul edilemeyeceğini aktarmıştı.

- AP (Avrupa Parlamentosu) Türkiye Raportörü Amor: Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AP (Avrupa Parlamentosu) Türkiye Raportörü Amor, Türkiye'de polis ekipleri tarafından şiddet uygulandığını, toplu şekilde gözaltı işlemlerinin uygulandığını, LGBT'nin hedef olarak gösterildiğini ve terörizm suçlarının genelleştiğini iddia etmişti.