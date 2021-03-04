PKK'lı terörist itiraf etti: HDP vasıtasıyla dağa götürüldüm!

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı giderek artmaya başladı. Jandarma ekipleri ile emniyet ekipleri tarafından yürütülen ikna faaliyetleri olumlu sonuçlar veriyor. Son olarak PKK'lı terörist R.O., güvenlik güçlerine Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ikamet ederken 17 yaşında kandırıldığı ve henüz lise öğrencisiyken dağa götürüldüğü öğrenilen terörist önemli itiraflarda bulundu.

"HDP binasına gönderildim"

PKK terör örgütü sempatizanları tarafından ciddi bir propaganda yapıldığını kaydeden R.O., kendisine bir not ve para bırakıldığını, daha sonra da HDP (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır İl Binası'nda Ali isimli birisinin yanına gönderildiğini kaydetti.

"Propagandadan sonra bir eve gönderildik"

R.O., söz konusu kişiyi bulduğunu ve kendisine verilen notu teslim ettiğini belirterek, daha sonra yan odaya götürüldüğünü ve orada bir süre bekletildiğini söyledi. HDP (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır İl Binası'nda kendisine ve orada yer alan 2 kişiye yönelik PKK terör örgütünün propagandasının gerçekleştirildiğini belirten R.O., ardından bir eve gönderildiğini ve bir gece orada kaldıklarını söyledi. R.O., Şırnak'ın Cizre ilçesine bir otobüsle gönderildiklerini ve söz konusu ilçede biraz kalmalarının ardından Uludere'den sınırın karşı tarafından geçerek PKK terör örgütüne dâhil olduklarını ifade etti.

"Amerikalı doktorlar tedavi etti"

PKK terör örgütündeyken mayın patlaması gerçekleştiğini ve iki ayağını birden kaybettiğini belirten R.O., kendisini Amerikalı doktorların tedavi ettiğini söyledi. R.O., ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından YPG terör örgütüne zırhlı araç ve silah gibi çok sayıda yardım gönderildiğini kaydederek, söz konusu ülke tarafından sahada inşa edilen hastanelerin teröristler tarafından kullanıldığını söyledi. Amerikalı askerlerin cephelerde PKK'lı teröristlerin yanında bulunduğunu aktaran R.O., PKK terör örgütünden biriyle birlikte kaçma teşebbüsünde bulunduklarını ancak Suriye'nin Kamışlı şehrine gitmek üzere araç arayışındayken yakalandıklarını ifade etti.

"Eve gitmek istediğim için dayak yedim"

R.O., bunun üzerine yer altındaki bir hücreye yerleştirildiklerini belirterek, PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biri tarafından sorgulandıklarını söyledi. Eve gitmek istediği için dayak yediğini aktaran R.O., 2016 senesinde yeniden bir arkadaşıyla birlikte üstünde anahtar olan bir araba bulup kaçtıklarını anlattı. R.O., o esnada babasıyla iletişime geçerek örgütten kaçmak istediğini söylediğini ancak sınıra doğru giderken yine teröristler tarafından yakalandıklarını söyledi. PKK terör örgütünden her zaman kaçmak istediğini aktaran R.O., bunun için birçok defa girişimde bulunduğunu belirtti.

"Türk askerleriyle karşılaşmadım"

R.O., DEAŞ terör örgütüne yönelik eylemlerde yer aldığını kaydederek, TSK'ya (Türk Silahlı Kuvvetleri) askerleriyle hiç karşılaşmadığını ve etkin pişmanlıktan faydalanma talebinde bulunduğunu ekledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 15:29