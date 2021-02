Maltepe’de Çaldığı Otobüsü Beyoğlu’nda Kapılarını Açarak Bıraktı

Fazla sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen hırsız Maltepe’de bir otobüs çaldı. Maltepe’de araç sürücüsünün park ettiği otobüsü çalan hırsız, aracı Beyoğlu’na kadar sürdü. Polis ekipleri yapılan ihbar üzerine çalınan aracın şoförüne ulaşıp gerekli bilgileri ondan aldı. Aracı çalan hırsızın evine baskın düzenlendi. Kısa süre içerisinde çözüme kavuşan olayda hırsız otobüsü ihtiyacı olduğu için çaldığını söyledi. Araç içinde bulunan kamera, hırsızın her anını kayıt altına aldı. Polis ekipleri görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi.

Hırsız Maltepe’de otobüsü çaldı. Ardından çaldığı otobüsü Beyoğlu’nda kapıları açık bir şekilde terk eden şüpheli şahıs, bu kez Kartal’da ortaya çıktı. Öğrenilen bilgilere göre Maltepe Kadıköy hattı bir otobüsün Beyoğlu’nda kapıları açık bir şekilde bırakılmış olduğu öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Aracın olduğu bölgeye gelen polis ekipleri kapıları açık bir şekilde Beyoğlu’nda terk edilmiş olan aracın plakasından otobüs şoförü olan A.T. isimli şahısa ulaşmayı başardı. Şoförden elde edilen bilgilere göre ise aracın diğer şoförünün otobüsü bir yere bıraktığını kendisinin de söylenilen yere gittiğinde otobüsü bulamadığını söyledi. Ardından polis ekipleri aracın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmalarda otobüsü çalan hırsızın fazla sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken hırsızın kimlik tespiti ile adı da bulundu. Polis ekipleri titiz bir çalışma sonucunda çalınan araç ve hırsız hakkında tüm bilgilere ulaştı. Hırsızın evine baskın düzenlendiği öğrenildi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada hırsızın kimlik bilgilerine ulaşıp ev adresine gitti. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen hırsızın evine baskın yapıldı. Yakalanarak gözaltına alınan hırsızın polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan hırsızın ilk ifadesinde çaldığı araç hakkında bunu, ihtiyacı olduğu için yaptığı ve geriye bırakmak için de fırsat yakalayamadığı bilgisi öğrenildi. Diğer taraftan Maltepe’den çalınan minibüsü Beyoğlu’na kadar süren hırsızın kayıt altına alınan görüntüleri polis ekipleri tarafından incelendi. Aracın kapıları açık bir şekilde terk edildiği öğrenilirken araç içi kamerasında hırsızın her hareketi an be an kaydedilip daha sonrasında incelendi.