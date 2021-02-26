Maltepe'de Bir Binada Çıkan Yangın Ev Sahiplerini Gözyaşlarına Boğdu

Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binada sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı ve kısa sürede etkisine arttırdı. Yaşanan olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden biri olmadığı belirtilirken yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangının kısa sürede etkisiz hale getirdiği haberi öğrenildi. Bina sakinlerinin koku duyması üzerine olay anlaşıldı. Binada oturan Burhan Becerikli isimli daire sahibi 4 katlı binada aşağıya inip kontrol gerçekleştirdiğini söyledi. Dumanlar çıkan evin ziline bastığında açan biri olmadığını anlatan Becerikli, itfaiye ekiplerine haber verdiğini ancak onlar gelene kadar kendisi de çıkan yangını söndürmeye çalıştığını ifade etti. İşte detaylar…

Yangının Maltepe'de akşam saatlerinde meydana geldiği öğrenildi. İdealtepe Mahallesi Öğretmenler Sokak üzerinde 4 katlı binanın zemin katı kısa süre içerisinde alevler içerisinde kaldı. Yaşanan olay sonrasında evine dönen vatandaşlar ise yaşadıkları korkunç olaydan sonra şaşkınlıklarını gizleyemedi. Binanın zemin katında çıkan yangını diğer daire sahipleri kısa süre içerisinde fark etti ve müdahale etmek için çaba gösterdim.

Bina sakinlerinin yaptığı ihbar sonucunda bölgeye itfaiye ve polis ekipleri ulaştı. Yangın sırasında kimse bulunmaz iken ihbar sonucu gelen itfaiye ekipleri 4 katlı binada çıkan yangına müdahale edip alevleri söndürdü. Maltepe'de yaşanan olay sırasında evinde olmayan bir kişi ise döndüğünde dairesini alevler içerisinde görünce gözyaşlarına boğuldu.

Ekiplerin titizlikle gerçekleştiği çalışmalar sonucunda binada çıkan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınmayı başardı. Bina sakinlerinden biri olan Burhan becerikli ise konu hakkında açıklama yaparak yaşadıklarını anlattı. Birinin apartmana girerken koku aldığını ve daire sakinlerinin de aşağıya inip kontrol ettiklerini söyledi. Kapıyı çaldıklarında ise kapıyı açan kimse olmadığını belirten daire sakini Becerikli, içeride alevi gördüklerini ve hemen itfaiye ekibine ihbarda bulunduklarını ifade etti. Ekipler gelene kadar apartmanın bahçe sulamalarından müdahale ettiklerini belirten Burhan Becerikli, elektronik bir şeyin tutuştuğunu tahmin ediyor. Olay sırasında içeride kimsenin olmadığını söyleyen bina sakini açıklamasını Allah'a şükür itfaiye geldi ve sonunda halloldu sözleri ile tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 13:55