Koronavirüsün yeni mutasyonu PCR'da çıkmadı!

Dünya genelinde şu ana kadar koronavirüsün Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere mutasyonları tespit edilmişti. Koronavirüsün şimdi de Fransa mutasyonu ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama Fransa Sağlık Bakanlığından geldi.

"Breton mutasyonu"

Açıklamada, Fransa'nın Brittany bölgesinde koronavirüsün yeni mutasyonunun saptandığı ifade edilerek, söz konusu mutasyona "Breton" adının verildiği bildirildi. Breton mutasyonunun, Lannion'da bulunan bir hastanede tespit edildiği kaydedildi.

"Daha bulaşıcı olduğuna dair kanıt yok"

Konuya ilişkin bir açıklama da Fransa Sağlık Genel Müdürlüğünden geldi. Açıklamada, Breton mutasyonuna 8 kişide rastlandığı ifade edildi.

Söz konusu mutasyonun diğer mutasyonlara kıyasla daha bulaşıcı ya da daha ölümcül olduğuna dair herhangi bir delilin bulunamadığı belirtilen açıklamada, Breton mutasyonunun tespit edildiği insanlara uygulanan PCR testlerinin negatif sonuçlandığı aktarıldı.

Fransa koronavirüs tablosu

Fransa'da son bir günde 6 bin 471 vaka kayıtlara geçerken, koronavirüs kaynaklı 333 can kaybı gerçekleşti. Böylece söz konusu ülkede şu ana kadar 4 milyon 78 bin 133 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 90 bin 762 ölüm gerçekleşti.

Koronavirüsün diğer mutasyonları şu şekilde:

- İngiltere mutasyonu

2020 senesinin Eylül ayında ortaya çıkan mutasyon, 2020 senesinin Aralık ayında İngiltere'de dikkat çekti. İngiltere'nin güney kesimlerinde uygulanan sıkı karantina tedbirlerine rağmen söz konusu mutasyon hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. İngiltere mutasyonunun bulaşıcılığı ile öldürücülüğünün yüksek olduğu ve bütün yaş gruplarındaki insanları etkilediği tespit edildi. Birçok ülkeye yayılan İngiltere mutasyonu, Danimarka, İsviçre, Portekiz ve İrlanda'daki bulaşlarda etkisini gösterdi.

- Güney Afrika mutasyonu

2020 senesinin Aralık ayında Güney Afrika'da yaşanan ikinci dalga esnasında tespit edildi. Güney Afrika mutasyonunun, doğal enfeksiyon ile antikorların sağladığı nötralizasyona karşı direnç gösterdiği belirtildi. Güney Afrika'da hızla yayılan mutasyon, İsrail, Fransa ve İngiltere dâhil olmak üzere 31 farklı ülkede seyahatle bağlantılı vakalar olarak tespit edildi.

- Brezilya mutasyonu

Brezilya'ya bağlı Amazon eyaletinde 2021 senesinin Ocak ayında tespit edildi. Koronavirüsü atlatarak antikora sahip olan insanlar arasında yayılma ihtimali sebebiyle yüksek riskli olarak değerlendirildi. Güney Kore ile Japonya'da Brezilya'dan dönen insanlarda tespit edilen mutasyonun koronavirüsün seyrine ve can kayıplarına etkisi hala tamamen anlaşılamadı.