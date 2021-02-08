Havalar ısındı, 30 binden fazla kişi yasağı deldi!

Sokağa çıkma kısıtlamaları Türkiye genelinde uzun süredir devam ediyor. Söz konusu kısıtlamalar sayesinde vakalar bir nebze de olsa kontrol altında tutulabiliyor. Türkiye'de genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet edilse de geride bıraktığımız hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, markete gitme bahanesiyle kendilerini sokağa attılar. Güvenlik güçleri de sokağa çıkma yasağını delen vatandaşlara yönelik denetimlerini sürdürdü. Söz konusu denetimler esnasında sokağa çıkma yasağını ihlâl edenlere gereken yaptırımlar uygulandı.

Kaç kişiye ceza kesildi?

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanlığı, 1 Şubat Pazartesi günü ile 5 Şubat Cuma günü arasında hafta içi her gün saat 21.00'dan saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını, söz konusu kısıtlamanın 5 Şubat Cuma günü saat 21.00'dan 8 Şubat Pazartesi saat 05.00'a kadar geçerli olduğunu hatırlattı. Bakanlık, söz konusu kısıtlamaları ihlâl eden 32 bin 181 vatandaşa idari işlem veya adli işlem uygulandığını bildirdi.

Hafta sonu parklar ve sahillerde kalabalık oluştu

Türkiye'de hafta sonu hava sıcaklıklarının mevsim normallere göre fazla olması nedeniyle vatandaşlar parklara ve sokaklara akın ettiler. Açık ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını umursamadan piknik yaptılar. Bazı vatandaşların banklarda maskesiz bir şekilde oturdukları ve hatta sigara içtikleri görüldü. Ailece dışarı çıkan vatandaşların market bahanesine sığınmaları ise şaşkınlığa uğrattı. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ciddi bir kalabalığın oluştuğu görüldü. Polis ekipleri, hafta sonu İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında 326 vatandaşa ceza kesti. Kesilen cezanın toplam miktarı 1 milyon 134 bin 480 TL oldu.

Turistler de dikkat etmedi

Bebek Sahili'nde bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı, bazı vatandaşların ise köpeklerini dolaştırdığı görüldü. Sokağa çıkma yasağına rağmen insanların bu kadar rahat davranmaları tepkilere neden oldu. Sokağa çıkma yasağından muaf olan turistlerin maskelerini kurallara uygun takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına da riayet etmedikleri fark edildi.

Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de son bir günde 6 bin 670 vaka tespit edilirken, 8 bin 201 kişi iyileşti. Son bir günde koronavirüs kaynaklı 112 can kaybı gerçekleşti. Türkiye'de koronavirüsün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonları tespit edildi. Ülkemizde 20'den fazla şehirde mutasyonlu koronavirüs tespit edilmiş durumda. Bu nedenle vatandaşların koronavirüs tedbirlerine her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında vatandaşların evlerinden dışarı çıkmamaları önem taşıyor. Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonu ortaya çıkan manzaralar ise tedirgin edici. Birçok insan kısıtlamalardan sıkılmış durumda da olsa vakaların artmaya devam etmesi kısıtlamaların da süreceği anlamına geliyor. Mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı yayıldığı biliniyor. Bu nedenle vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve maskelerini takmaları şart.