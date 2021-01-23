Bankalara Üzücü Haber! Çıkan Karar Vatandaşları Sevince Boğdu

Bankalara üzücü haber, vatandaşa müjdeli haber! Bankalara Üzücü Haber Çıkan Karar Kredi Çekecekleri Sevindirdi! İşte Bankalar ve vatandaşlar arasında borç tartışmalarını sona erdirecek o gelişmeler. Çok güzel haberler geliyor!

Bankalara Üzücü Haber! Çıkan Karar Vatandaşları Sevince Boğdu

Bankalar, acil nakit ihtiyaçlarında pek çok vatandaşın başvurduğu ilk kurumlar olarak bilinmektedir. Bankaların aynı zamanda mevduat hesapları açmak ya da yatırımları değerlendirmek amacı ile kullanıldığı da bir gerçektedir. Fakat kredi borcu olanlar incelendiğinde borçların genel manada;

  • Konut kredisinden,
  • İhtiyaç kredisinden,
  • Taşıt kredisinden kaynaklandığı görülecektir.

Bu neden yüzünden pek çok banka, sayılan kredi sistemleri üzerinden düzenlemelere gitmektedir. Salgın döneminde kredi çekim oranlarının azalmaması, aksine artması da bundan kaynaklanmaktadır. Pek çok vatandaş, işine ara verdiği için acil nakit ihtiyaçlarını kredi ile sağlamıştır. Buna karşın bankalarla farklı sorunları olanlar da bulunmaktadır.

Kredi Çekmek İsteyenler Dikkat!

Vatandaşların banka ile yaşadıkları sorunlar genellikle mahkeme ile sonuçlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde banka kredi süreci ile alakalı olarak yeni bir gelişme yaşanmıştır. Zira mahkeme tarafından kesinleştirilen karar emsal niteliğindedir. Bundan kaynaklı olarak vatandaşların daha bilinçli hareket etmeleri istenmektedir.

Karara konu olan sıkıntı bir vatandaşın bankadan ihtiyaç kredisi çekmesi ile başlamaktadır. Söz konusu birey, kanser hastasıdır. Durum, banka tarafından da net bir şekilde bilinmektedir. Buna karşın kredi temini sırasında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Zira hayat sigortası ardından nakit miktarı kişiye teslim edilmiştir. Ancak birey kısa süre sonra vefat etmiştir. Vefattan sonra banka, mirasçılar üzerinden icra takibi başlatma yolunu tercih etmiştir.

Mahkeme Süreci      

Mirasçılar, banka tarafından kendilerine gelen ödeme talebine olumlu yanıt vermemiştir. Zira banka;

  • Müşterisinin sağlık sorunlarının bilincinde,
  • Hayat sigortası eşliğinde kerdi onayı sağlamıştır.

Bundan kaynaklı olarak mirasçılar tamamen reddi miras yolunu tercih etmişlerdir. İhtiyaç kredisinden kaynaklanan ödeme sorununun çözümü için ise mahkemeye başvurulmuştur. Zira banka avukatları söz konusu paranın mirasçılar tarafından ödenmesi konusunda ısrar etmiştir.

Banka, mirasçılara ana borcun bir hafta içerisinde ödenmesine yönelik bir bildiri göndermiştir. Bir hafta sonrasında ödeme gerçekleşmediği için de icra takibi başlatılmıştır. Banka avukatları mahkeme salonunda bu şekilde bildiri yaparak haklı taraf olduklarını ve borcun ödenmesi gerektiği gibi konuların altını çizmiştir.

Konu Yargıtay’a Devredildi

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mirasçıların avukatı savunma yapmıştır. Mirasçıların avukatları;

  • Kredide hayat sigortası bulunduğunu,
  • Mirasçıların reddi miras yaptıklarını açıklamıştır.

Bu nedenler yüzünden mirasçıların kredi borcu ödemek gibi bir zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu da otomatik olarak davanın reddi kararı verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Zira, Asliye Hukuk Mahkemesi de benzer bir sonuca varmıştır.

Mahkemeden davanın reddine yönelik sonuç çıkmıştır. Mirasçıları sevindiren bu durum, banka avukatları tarafından hoşnut karşılanmamıştır. Zaten buna bağlı olarak banka avukatları konuyu temyize taşımıştır. Dava bir kez de Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından görüşülmüştür. Fakat emsal niteliği taşıyacak olan karar burada da banka lehine verilmemiştir.

Emsal Niteliği Taşıyan Karar Geldi!

Yargıtay, verilen mahkeme kararını da süreci de tekrar değerlendirme altına almıştır. Bunun sonucunda davanın gerekli olmadığı kararı verilmiştir. Zira, banka kredi temin ederken müşterilerinin kanser hastası olduğunun bilincindedir. Aynı şekilde kredi hayat sigortası kapsamında verilmiştir. Bundan kaynaklı olarak kredinin talep edileceği kurum sigorta firmasıdır. Konu banka ile sigorta firması arasında ilerlemelidir.

Verilmiş olan Yargıtay kararı ana mahkeme kararının bozulmaması yönündedir. Buradan anlaşıldığı üzere artık sigorta şirketlerinin sorumlulukları daha da artmıştır. Bankaların hastalar için kredi temini açısından da daha dikkatli şekilde hareket edecekleri açıktır. Benzer durumda olanların kredi taleplerinde artık bu karar öncülüğünde hareket edilecektir. Aynı nedenden kredi miktarlarında azalma yaşanması beklenmektedir

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YORUMLAR
Nurhayat kursuncu
Nurhayat kursuncu - 1 gün Önce

Hem kredi hem kredi kartı borcum var 1500 emekli maaşım var hiç birini ödeyemiyorum zor dürumdayım yardım edin

Elif şimşek
Elif şimşek @Nurhayat kursuncu - 23 saat Önce

Üniversite mezunuyum yuzde 44 engel raporum var iş yok malesef toplam 80 bin borcum var yapılandırma oldu 2 sefer daha yapmıyorlar iş istiyorum nasıl ödeyeceğim 2 yaşında kızım var eşim güvenlik görevlisi çok zor durumdayım

Fatih özcan
Fatih özcan @Nurhayat kursuncu - 1 gün Önce

Nası bı yardım ıstıosun

Kenan ant
Kenan ant - 1 gün Önce

Saygılar merhabalar benım de kıredı kart borclarımı var 25000 TL suanda ödeyemiyorum lutfen bana yardımcı olun saygılarımla arz ederim

İsmail. Tanboga
İsmail. Tanboga - 1 gün Önce

Ziirat bankasından kiredi aldım oduyemiyorum lütfen bana yardımcı olun 10000tl

şerif Ali yavuzEsn
şerif Ali yavuzEsn - 1 gün Önce

6 ay ödemesiz 10000 lira para çekmek istiyorum

Osman Turhan 1
Osman Turhan 1 - 1 gün Önce

5000 borcum var

Ekrem arslan
Ekrem arslan - 19 saat Önce

Bende banklara icralık borcum var banada yardımcı olun

Mustafa
Mustafa - 19 saat Önce

Sarı

Serkan
Serkan - 23 saat Önce

Hayat sigortası yalan kredi çekerken yapılan sigorta yalan bizden para kesiliyor sigorta için tamam kesilsin hastalanan kişi çalışamıyor çalışamayınca nasıl ödeyecek borcu devret sigorta şirketi girer ama nerde ben saglilyken ödemeleri aksaması ne zamanki lösemi hastası oldum çalışamadım hastanelerde yattım sigorta şirketine raporları yollamama ragman ret etti şimdi mi icralık oldum evime haciz gelmesi yakındır 15 binlik borç 40bin oldu ben hastalıkla mi uğraşayım yoksa haciz ile mi sigorta şirketine güvenmeyin

Ahmet bengi
Ahmet bengi @Serkan - 11 saat Önce

Benim de garantide ticari kart borcum var bana bende 8000 tl yardim istiyom şu an da bir ekmek bulamıyorum vAllahi.

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