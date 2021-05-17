Bakan Soylu Duyurdu! 1,5 Tonun Üzerinde Esrar Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmış olduğu açıklamada Akdeniz'de bir buçuk tonun üzerinde uyuşturucunun ele geçirildiği bilgisini kamu ile paylaştı. Gemiye Suriye açıklarında müdahale edildiği bilgisi öğrenildi ve 1,5 tonun üzerinde esrarın ele geçirilmesi dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve konu hakkında önemli bilgileri takipçileri ile paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Emniyet, Sahil Güvenlik, Narkotik Havacılık, İHA Özel Harekat birimlerince Akdeniz'de uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldığı ifade edildi. Suriye açıklarında müdahale edilmiş olan gemide bir buçuk tonun üzerinde esrar ele geçirildiği bilgisi öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımı Allah nazarlardan korusun, şeklinde bitirdi.

1993 senesinin Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin ve Türk güvenlik güçlerinin ortak operasyonu sonucunda Lucky-S ve Kısmetim-1 gemilerinde Akdeniz'deki uluslararası sularda gerçekleştirilen operasyonlar ile birlikte 18 ton eroin tespiti yapılmıştı. Türk Güvenlik güçleri ile ABD yetkililerinin yapmış olduğu operasyonlara yakalanacağını anlayan Kısmetim-1 gemisi personeli tarafından içindeki üç buçuk ton eroin ile batırılıp büyük bir olaya imza atmıştı. Diğer taraftan da Lucky-S isimli gemi de Pakistan'ın Karaçi limanından tam olarak 14 ton eroin ile yola çıkmış ve uluslararası sularda Amerika Birleşik Devletleri tarafından uzun bir süre boyunca takip edilmişti. Bu olay ardından Akdeniz açıklarında Lucky S gemisi Türk sat komandoları tarafından gerçekleştirilen operasyon ile tespit edilip ele geçirilmesi başarı ile tamamlanmıştı. Lucky S gemisinde ise 14 ton eroin ele geçirilmiş ve olayla ilgili olan 17 kişinin yakalandığı bilgisine ulaşılmıştı.

2017 senesinde ise Kongo Bayraklı Akdeniz'de uluslararası sularda Commander Tıde isimli gemide yapılan operasyon sonucunda 1 ton 71 kilo eroinin ele geçirilip 9 şüphelinin yakalandığı bilgisi paylaşılmıştı.