Bahçeli: Türkiye hukuk devletiyse HDP kapatılmalıdır

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli, millî iradeye karşı duran dayatmacı siyasilerin Cumhur İttifakı karşısında demokrat pozları vermesinin su katılmamış ikiyüzlülük olduğunu, Cumhur İttifakı'nın millet ne istiyorsa ona kulak veren, millet ne diyorsa onu öncelik yapan demokratik ve millî bir hüviyete sahip olduğunu, her iki ittifakı birbirinden ayıran mümeyyiz ve müessir farkın da bu olduğunu söyledi.

Erken seçim çığırtkanlığı

Hem sözde demokrat ama özde despot olan güruhun ne yaptığını, amaçlarının ne olduğunu, hangi kirli ilişkiler ağına girdiklerini gördüklerini hem de sandığın kaç bucak olduğunu onlara göstermek için gün saydıklarını belirten MHP Lideri Devlet Bahçeli, erken seçim çığırtkanlığının gündemde tutulması amacıyla sipariş açıklamalarda bulunan gafillerin Haziran 2023'ü beklemek zorunda olduklarını hatırlattı.

Bedelini ödeyecekler! En ya da geç...

PKK bölücü terör örgütünün gözetleme kulesi ve keşif kolu olan HDP ile yasak ilişkisi bulunanların, bu ittifaka da asıl manasından tamamen koparılmış bir şekilde "demokratik güç birliği" diyenlerin içinde bulundukları zilletin bedelini ödeyeceklerini, HDP'nin millet ve tarih önünde suçlu olduğunu ifade eden MHP Lideri Bahçeli, oyunu HDP'ye verenlerin "PKK uşağı olsunlar" diye mi verdiklerini sordu. Bahçeli, PKK'nın arka bahçesi olan, iradesini Kandil'e bağlamış sözde partinin (HDP) aldığı oy sayısının demokrasiyle bağdaşmasının, insanlıkla anılmasının, canilerle şehitlerin bir görülmesi kadar korkunç olduğunu dile getirdi.

MHP Lideri, ne kadar sabıkalı şahıs varsa hepsinin de HDP'yi kollamak için demokrasiyi paravan olarak kullandığını bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi olayları

38 eski YÖK üyesi ve rektörün PKK'ya bir kez olsun tepki gösterdiklerini duyan olup olmadığını soran Devlet Bahçeli, bu eski rektör ve YÖN üyelerinin hizmet ettiklerini, hep puslu havalarda ortaya çıkan bu çürük rektörlerin milli ve yerli duruş gösterecek onura sahip olduklarını ne zaman ispat edeceklerini sordu.

"Türkiye hukuk devletiyse HDP mutlaka kapatılmalıdır"

Yargıtay'ın bölücü terör örgütü PKK ile ittifakı alenen ortada olan HDP ile ilgili inceleme başlatmasının bekledikleri çok önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Bahçeli, siyasi partilerin kapatılmasının, Yargıtay'ın açacağı dava sonrası Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandığını hatırlatarak, "Türkiye hukuk devletiyse, sözde siyasi parti HDP’nin kapatılması hayatidir, şarttır, acildir. Ayrıca başka bir isim altında, örneğin Demokratik Bölgeler Partisi adlı paravan terör oluşumu çatısı altında bile yeniden faaliyette bulunmasının önüne geçilmelidir." dedi.

CHP'ye soru!

Her siyasi partinin tutumunun netleşmesi gerektiğini savunan Bahçeli, kimsenin minderden kaçmaması gerektiğini, yüreği yetenin kartını açık oynaması gerektiğini belirterek CHP'ye şu soruyu sordu:

"CHP fezlekeli HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yok mudur, var mıdır? İYİ Parti ile CHP'nin duruşu nedir, ne olacaktır? Ama unutulmasın ki, HDP'ye destek demek PKK'ya destek demektir.''