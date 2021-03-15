Askerler halka ateş açtı: 100'den fazla ölü var!

Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde askerî darbe yaşandı. 6 Şubat 2021 tarihinde de halk tarafından askerî darbe karşıtı gösteriler başlatıldı. Myanmar'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen protesto gösterilerine güvenlik güçleri tarafından gerçek mermi ile müdahale edildi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, askerî darbe karşıtı protesto gösterileri kapsamında bir gün içerisinde güvenlik güçleri tarafından en az 38 kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

"Genellikle askerler müdahalede bulundu"

Zay Phyo bir kişi, Yangon'da düzenlenen protesto gösterilerine müdahalede bulunmak amacıyla en az 500 askere görev verildiğini kaydederek, çevrede az sayıda polisin olduğunu ve protesto gösterilerine genel olarak askerler tarafından müdahalede bulunulduğunu ifade etti.

"Gerilla taktiğine başvuruyorlar"

Göstericilerin dağıtılması amacıyla askerler tarafından gerilla taktiğine başvurulduğunu aktaran Zay Phyo, askerlerin göstericileri motosikletler aracılığıyla çevrelediklerini ve gelişigüzel ateş açtıklarını söyledi. Zay Phyo, bu nedenle çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Myanmar'da askerî darbenin ardından dün en kanlı gün yaşanmış oldu.

Askerî mahkemede duruşmaya çıkacak

Myanmar'ın fiili lideri olan ve askerî darbeden hemen önce gözaltına alınan Aung San Suu Çii'nin askerî mahkemede tekrar duruşmaya çıkacağı tahmin ediliyor. Askerî mahkeme, Aung San Suu Çii tarafından "Myanmar'ın ihracat ve ithalat yasalarına aykırı davranıldığını" ve "halkı kaygılandıracak açıklamalarda bulunulduğunu" ifade etmişti.

Ne olmuştu?

Myanmar'da 8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde hile yapıldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine ülkede siyasi bakımdan gerginlik artmış ve ordu tarafından 1 Şubat 2021 tarihinde yönetime el konulmuştu. Myanmar'ın fiili lideri olan Aung San Suu Çii dâhil çok sayıda yönetici, ordu tarafından gözaltına alınmıştı. Ülkede bir sene süreyle OHAL (olağanüstü hâl) ilan edilmişti. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke söz konusu askerî darbeyi kınamıştı.

Myanmar'ın farklı noktalarında televizyon kanalları ile kablosuz internet erişimi kesilmişti. 6 Şubat 2021 tarihinde Myanmar'da "demokrasi" için protesto gösterileri başlatılmıştı. Protesto gösterilerinin önüne geçebilmek için Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına erişim kapatılmış, kullanıcıların VPN ile girmeleri üzerine internet tamamen kesilmişti.

Myanmar'da protesto gösterileri devam ederken, askerî mahkemede yöneticilere yönelik yargılama da sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 11:32