150 milyon Euro iddiası: Hidayet Türkoğlu Görevden mi Alındı?

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Hidayet Türkoğlu görevinden mi alındı?

150 milyon Euro iddiası: Hidayet Türkoğlu Görevden mi Alındı?

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın spor danışmanı olan Hidayet Türkoğlu’nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon euro’yu Türkiye’ye getirmesi istendi.

Hidayet Türkoğlu parayı getirmeyi kabul etmedi

Bu istek üzerine Hidayet Türkoğlu, yurtdışındaki 150 milyon Euro parasını Türkiye’ye getirmeyi reddetti. Karşılık olarak Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan istifa etmesi istendi. Bununla birlikte Beştepe’deki odasını da boşaltması istendi.

Ailesini ABD’ye gönderdi iddiası

Bununla birlikte Hidayet Türkoğlu, yaşananların ardından karısını ve çocuklarını ABD’ye gönderdi. ABD vatandaşlığı da bulunan Türkoğlu’nun kendisinin de gitmek için hazırlıklara başladığı belirtildi. Türkoğlu, Basketbol Federasyonu başkanlığından birkaç gün içinde istifa edecek yorumları yapıldı. Yeni TBF başkanlığı için ismi en çok anılan isim ise Harun Erdenay oldu.

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