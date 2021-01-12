150 milyon Euro iddiası: Hidayet Türkoğlu Görevden mi Alındı?

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın spor danışmanı olan Hidayet Türkoğlu’nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon euro’yu Türkiye’ye getirmesi istendi.

Hidayet Türkoğlu parayı getirmeyi kabul etmedi

Ailesini ABD’ye gönderdi iddiası

Bu istek üzerine Hidayet Türkoğlu, yurtdışındaki 150 milyon Euro parasını Türkiye’ye getirmeyi reddetti. Karşılık olarak Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan istifa etmesi istendi. Bununla birlikte Beştepe’deki odasını da boşaltması istendi.

Bununla birlikte Hidayet Türkoğlu, yaşananların ardından karısını ve çocuklarını ABD’ye gönderdi. ABD vatandaşlığı da bulunan Türkoğlu’nun kendisinin de gitmek için hazırlıklara başladığı belirtildi. Türkoğlu, Basketbol Federasyonu başkanlığından birkaç gün içinde istifa edecek yorumları yapıldı. Yeni TBF başkanlığı için ismi en çok anılan isim ise Harun Erdenay oldu.