Ziraat Bankası’ndan Faizsiz 150.000 TL Kredi Müjdesi!

Salgın başından bu yana devam eden kampanyanın ayrıntılar ise haberimizde.

Ziraat Bankası’ndan kentten göç etmek isteyenlere destek. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmak isteyen tüm vatandaşlara 7 yıl vade ile faizsiz 150 bin Türk lirasına kadar kredi desteği sağlanıyor. Devlet tarafından pandemi sürecinde kamu bankaları aracılığı ile yapılan kredi destekleri vatandaşın nefes almasına yardımcı olmuştu. Son açıklanan kredi kampanyası ise tarım ve hayvancılık ile uğraşmak isteyen fakat sermaye bulmakta güçlük çeken, kredi ile iş kurmaktan, kredi masraflarından ve faizden çekinenler için geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri Ziraat Bankası ile ortak bir destekleme projesine imza atıyor. Yapılan anlaşmaya göre Ziraat Bankası tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile vatandaşlara 1. yıl ödemesiz dönem ve 6 yıl vadeli şekilde toplamda 84 aylık faizsiz bir kredi desteği sağlayacak. Bu kredi kampanyası ile tarım ve hayvancılığa teşvik sağlanarak geçtiğimiz yıllarda kırsaldan büyük kentlere yaşanan göçlerin tersine çevrilmesi ve sektöre olan darbe etkisinin zayıflaması hedefleniyor.

7 YIL VADE 1 YIL ÖDEMESİZ DÖNEM

Kamu bankası 150.000 TL faizsiz kredi sağlayacak. Ziraat Bankası Tarım İl Müdürlükleri ile yapılan anlaşma kapsamında “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var” projesine destek olacak ve ilk yıl ödemesiz dönemli 7 yıl faizsiz kredi desteği sağlayacak.

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Hayvancılık ile uğraşmak, “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var” projesi kapsamında kredi kullanmak isteyen vatandaşlar kendilerine en yakın Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunabilir ve konuya ilişkin detaylı bilgi edinebilirler.

“Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var” projesi kapsamında küçükbaş hayvancılığı yapan, daha önce yapmış olan ve yapmak isteyen kişilerin himayesindeki 6 ay ve 2 yaş arasındaki dişi küçükbaş hayvan sayısının 100 adete ulaştırılması hedeflenmektedir.

Kredi kullanımını kapsayan 7 yıl içerisinde işletilen küçükbaş hayvan sayısının 100 adedin altına inmemesi gerekmektedir. Kredi kullanımı ile satın alınabilecek koyun ırkları Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında kredi kullanmak isteyen kişilerin başvuruları öncesinde 18 yaşını tamamlamış olmaları şartı bulunmaktadır.

Kredi kullanmak isteyen vatandaşların küçükbaş hayvancılık ile daha önce uğraşmış veya aktif olarak uğraşıyor olmaları gerekmektedir. İlk kez bu sektörde faaliyet gösterecek veya bu sektörde faaliyet gösteren bir işletme devralacak vatandaşların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bölge küçükbaş hayvancılığına elverişli olmalı ve kredi başvurusunda bulunacak olan kişinin söz konusu küçükbaş hayvanların barındırabileceği bir kapalı alana sahip olması ve kişinin aktif olarak hayvancılık yaptığı bölgede ikamet etmesi gerekmektedir.

PROJEYE BAŞVURMAK İÇİN;

Tarım ve Orman Bakanlığı destekli faizsiz krediye başvurmak içinse vatandaşlarımızın bazı ön koşulları karşılaması gerekiyor.

Hayvancılık faaliyeti gösterilen bölgedeki otlak alan ve kırsaldan aktif olarak yararlanılması

Senelik kaba yem ihtiyacının en az yarısını tarımsal faaliyetler ile yetiştiriyor olması

Hem otlak alan ve kırsaldan aktif olarak yararlanıyor hem de senelik kaba yem ihtiyacının en az yarısını tarımsal faaliyetler ile yetiştiriyor olması

Yukarıda bahsi geçen 3 koşuldan birinin karşılanması gerekmektedir.

Proje kapsamında kullanılan kredi ile kendi işletmesinden satılan hayvanı geri satın alım yoluna başvurulamayacaktır. Yakın akrabalar arasında hayvan alışverişi kapsamında yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu koşullar kapsamında üreticiler 7 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi kullanabilirler. Başvuruların 7 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir

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