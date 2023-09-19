Ziraat Bankası, Eylül ayında da düşük faiz oranları ve düşük kredi limitleri sunarak ihtiyaç kredisi kampanyasına devam ediyor. Bu kampanya kapsamında Ziraat Bankası, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 8000 TL tutarında ve 36 ay vadeye sahip ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Banka müşterisi olan herkes, ihtiyaç kredisi başvurusunu şubeye gitmeden kolayca internet üzerinden yapabilir.

Ziraat Bankası'ndan 8000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyenler için öncelikle internet bankacılığı şifresi oluşturmak gerekmektedir. Bu şifreyi almak için Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Internet bankacılığı şifrenizi aldıktan sonra, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kolayca başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ziraat Mobil uygulaması aracılığıyla yapılacak başvurularda, kredi kullanacak kişilere belirli şartlar dahilinde ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Eğer Ziraat Bankası'nın kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ihtiyaç kredisi ödemenizi bu bankadan 7/24 alabilirsiniz.

Bu kampanyaya sadece bireysel müşteriler katılabilmekte olup, bu müşteriler daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirler. 8000 TL kredi kullanımınızı tercih ederseniz, 36 ay vadeli ödeme planı oluşturarak kredinizi uzun vadelerde geri ödeyebilirsiniz. Ziraat Bankası'nın bu ihtiyaç kredisi fırsatını değerlendirmek için hemen başvuru yapabilirsiniz.