Dacia Duster'dan yeni araçlar için fiyat listesi haberi geldi. Otomobilin güncel başlangıç fiyatını merak ediyorsanız bu haberi dikkatli okuyun. Aracın özellikleri ve beraberindeki kampanyaları ilgiyle karşılanıyor. 2024 yılının Ocak ayında, otomobil severlerin merakla beklediği Dacia Duster'ın yeni fiyat listesi açıklandı. Türkiye otomobil piyasasında oldukça popüler bir model olan Dacia Duster, özellikle SUV kategorisinde en çok tercih edilen araçlardan biri olma özelliğini sürdürüyor. Yeni yılın ilk ayında güncellenen fiyat listesi, araç almayı düşünenler için önemli bir kaynak.
2024 Dacia Duster Güncel Fiyat Listesi
Dacia Duster, 2024 Ocak ayında çeşitli motor seçenekleri ve donanım paketleriyle satışa sunuluyor. İşte Dacia Duster'ın 2024 Ocak ayı için belirlenen fiyatları:
- Dacia Duster Essential TCe 90 bg modeli 906.000 TL fiyatla satışa sunuluyor. Bu model, giriş seviyesinde yer alıyor ve ekonomik bir SUV arayışındakiler için ideal.
- Dacia Duster Expression ECO-G 100 bg, 1.075.000 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bu model, hem performans hem de yakıt ekonomisi açısından dengeli bir seçenek sunuyor.
- Dacia Duster Essential TCe 150 bg 4x4 versiyonu, 1.243.000 TL'lik fiyatıyla dört çeker araç arayanlar için uygun bir tercih.
- Dacia Duster Essential TCe 150 bg EDC ise 1.105.000 TL fiyatla otomatik vites severlerin beğenisine sunuluyor.
- Dacia Duster Expression TCe 150 bg 4x4 modeli, 1.282.000 TL fiyat etiketiyle daha üst donanımlı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.
- Dacia Duster Journey TCe 150 bg EDC, 1.199.000 TL'lik fiyatıyla konfor ve performansı bir arada sunuyor.
- Dacia Duster Essential Blue dCi 115 bg 4x4, 1.383.000 TL ile dizel motor ve dört çeker kombinasyonunu arayanlar için uygun.
- Dacia Duster Extreme TCe 150 bg EDC, 1.249.000 TL fiyatla yüksek donanımlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
- Dacia Duster Journey Blue dCi 115 bg 4x4, en üst model olarak 1.449.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
- Dacia Duster'ın çeşitli ihtiyaçlara ve bütçelere uygun seçenekler sunduğunu söyleyebiliriz. Her bir model, farklı donanım ve motor seçenekleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor. Duster, ekonomik fiyatları ve geniş model yelpazesiyle, özellikle SUV kategorisinde tercih edilen bir araç olmayı sürdürüyor. Alıcılar için, bu yeni fiyatlar 2024 yılında araç piyasasındaki tercihlerini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.