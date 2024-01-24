Dacia Duster'dan yeni araçlar için fiyat listesi haberi geldi. Otomobilin güncel başlangıç fiyatını merak ediyorsanız bu haberi dikkatli okuyun. Aracın özellikleri ve beraberindeki kampanyaları ilgiyle karşılanıyor. 2024 yılının Ocak ayında, otomobil severlerin merakla beklediği Dacia Duster'ın yeni fiyat listesi açıklandı. Türkiye otomobil piyasasında oldukça popüler bir model olan Dacia Duster, özellikle SUV kategorisinde en çok tercih edilen araçlardan biri olma özelliğini sürdürüyor. Yeni yılın ilk ayında güncellenen fiyat listesi, araç almayı düşünenler için önemli bir kaynak.

2024 Dacia Duster Güncel Fiyat Listesi

Dacia Duster, 2024 Ocak ayında çeşitli motor seçenekleri ve donanım paketleriyle satışa sunuluyor. İşte Dacia Duster'ın 2024 Ocak ayı için belirlenen fiyatları: