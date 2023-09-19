VakıfBank, bankamatik kartı kullanan ve özellikle kendi müşterilerine yönelik özel bir kredi kampanyasını yıl sonuna kadar duyurdu. Bu kampanya, 100.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan müşterilere yönelik olarak başlatıldı ve ihtiyaç kredisi başvurusu yapan müşterilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor. VakıfBank, 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen müşterilere aynı gün içinde hizmet sunarak, kredi ödemelerini kolaylaştırıyor.

Kamu bankası olarak hizmet veren VakıfBank üzerinden kredi başvurularınızı gerçekleştirmek isterseniz, en yakın şubeye giderek kimlik belgenizle başvurunuzu yapabilirsiniz. VakıfBank müşterileri, banka şubelerinde gerçekleştirecekleri başvurularla nakit kredi ödemelerinden faydalanabilirler ve onaylanan krediyi hemen hesaplarına aktararak aynı gün içinde kullanabilirler.

Kamu bankası olarak faaliyet gösteren VakıfBank, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurularla başvurularını gerçekleştirecek müşterilere hızlı bir şekilde işlem yapma ve kredi ödemelerini hesaplarına yatırma imkanı sunmaktadır. Bu kampanya, müşterilerin nakit ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamalarına olanak tanımaktadır.