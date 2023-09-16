Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan evlilik hazırlığı yapan çiftler için ek nakit desteği sunacak olan kredi desteği için geri sayım başladı. Yeni evlilikleri teşvik edebilmek amacıyla verileceği ifade edilen faizsiz kredi teklifine dair detaylar belli oldu. Evlenecek çiftler devletin sunduğu 150.000 TL faizsiz krediden esnek geri ödeme planı doğrultusunda faydalanabilecek.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Cumhurbaşkanı tarafından seçim vaadi olarak paylaşılan ve genç çiftlere yeni bir nakit desteği sunan faizsiz evlilik kredisi için şartlar netleşiyor. Cumhurbaşkanı Aile ve Gençlik Bankası kurulduktan sonra bu kredin verileceğini açıkladı. Yeni evlenecek çiftlere sunulacak olan bu kredi finansal olarak evlilik döneminde oluşacak düğün masraflarını karşılamayı sağlayacak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

Evlilik kredisine dair detaylar belli oldu. 150.000 TL kredi 2 yıl geri ödemesiz olarak talep edilebilecek. Çiftler masraflarını karşıladıktan sonra 2023 yılında aldıkları faizsiz krediyi 2025 yılında ödemeye başlayabilecek. Anlaşmalı bankalar üzerinden talep edilecek kredilerde geçerli olacak bu fırsat 48 ay vadeli olarak aylık taksitlerle geri ödenebilecek. Faizsiz kredi başvurusu Aile ve Gençlik Bankası üzerinden gerçekleştirilecek.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEME BİLGİSİ

150.000 TL evlilik kredisi 48 ay vade ile ayda sadece 3.125 TL ödeyerek evlenecek çiftlerin olacak. Faizsiz evlilik kredisine başvuruda bulunmak isteyenlerin yeni evlilik yapacak olan çiftlerden olması, TC vatandaşı olması ve 18-30 yaş aralığında olması gerekiyor. Başvuru sırasında kimlik fotokopisi, evlilik belgesi gibi bazı belgeler talep edilecek. 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu için konuyla ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.