Türkiye'de 4A, 4B ve 4C kapsamında emekli olan vatandaşlar, aldıkları zamların yetersiz olduğunu düşünerek isyanlarını dile getiriyorlar. Bu tepkiler sık sık gündeme gelirken, Ekim ayı itibariyle yeni bir zam çalışması başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu çalışmalar hız kazanmış durumda. Öte yandan, Cumhuriyet Bayramı için emeklilere ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye verilecek ikramiye miktarını duyurdu. Milyonlarca emekli, Cumhuriyet Bayramı'nda alacakları ikramiye ödemesini merak ediyorlar. İlk olarak 5.000 TL olarak düşünülen ikramiye miktarı, yeni rakamlarla gündeme gelmeye başladı. Ancak net bir rakam henüz açıklanmadı. Peki, ikramiye ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorununun çözülmesiyle birlikte 16 milyonu aşan emekli sayısına müjde verdi. Emekli zamları emeklileri tatmin etmese de, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilecek ikramiye ödemesi 5.000 TL olarak planlanıyor. İktidar yanlısı kaynaklar ve gazeteciler de bu konuda hükümetin kararlı olduğunu ve 29 Ekim'de emeklilere sürpriz bir ikramiye verileceğini belirtti. Ancak bu rakam ve tarih hala resmi olarak açıklanmadı.

Zam ve ikramiye konusunda Meclis'in nasıl bir tavır sergileyeceği şu an için belirsizliğini koruyor. 10.000 TL gibi bir teklifin gündemde olduğu söyleniyor ancak kesin bir rakam henüz netleşmedi. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin 29 Ekim'de mi verileceği ise kesinlik kazanmış değil. Ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de emekliler için düzenleme gerektiğini vurgulayarak, emeklilere Ekim ayında iki farklı bayram yaşatabileceklerini belirtti. İkramiye ödemesi ve emekli maaşlarındaki artış, emeklilerin maddi sıkıntılarını hafifletecek gibi görünüyor.