Bankaların promosyon yarışı kızışıyor. Rekabetin olduğu ortamda 3.500 TL'den başlayan ek ödemeler 10.000 TL'ye kadar yükseliyor. Her bankanın verdiği promosyon teklifi ortalama 7.500 TL'yi aşıyor. Emeklinin alacağı Eylül maaşına ek promosyon bedelinden faydalanabilmesi için başvuru şartını karşılaması yeterli görülüyor.

O BANKA YIL BOYUNCA İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ FIRSATI SUNUYOR!

Banka emekli müşterisine özel bazı fırsatlar sunuyor. Yıl boyunca geçerli indirimli alışveriş seçeneği online EFT ve havale işlemlerini ücretsiz kullanabilme fırsatı ya da otomatik fatura ödeme talimatına ek ödeme yapabiliyor.

Bu teklifler kamu ve özel bankalarda değişmekle beraber rekabetin etkisiyle emekli için cazip hale gelebiliyor. Yapı Kredi Bankası Eylül ayına özel 7.500 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Bankanın talep ettiği tek bir şart bulunuyordu.

EYLÜL AYI BOYUNCA BAŞVURANA 10 BİN TL’YE KADAR ÖDEME YAPACAK!

Yapı Kredi sorumlu bankacılık anlayışı ile maaşını bankaya taşıyan tüm emeklilere 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak. Ayrıca iki farklı fatura ödeme talimatı veren her emekli 500 TL ek ödemeden yararlanacak. Ay içerisinde kredi kartı ile 500 TL harcama yapan emekliler 1.000 TL ek ödemeden faydalanabilecek. Bununla beraber banka emeklisi tüm kampanyaları değerlendirdiğinde 10.000 TL ödemeden yararlanacak.

YAPI KREDİ 10 BİN TL PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Yapı Kredi 10.000 TL'ye kadar sunduğu promosyon başvuru teklifinden faydalanmak isteyenlerin kısa mesaj yolu ile mobil uygulamayı kullanarak veya e-devlet sistemi üzerinden maaş hesabını bankaya taşıması gerekiyor. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren tüm emekliler kampanya şartlarını yerine getirdiğinde 10.000 TL'ye kadar ödemeden faydalanabiliyor.