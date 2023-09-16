SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı mensubu milyonlarca emekliliği yakından ilgilendiren o haber Akbank'tan geldi. Banka Eylül ayına damga vuracak promosyon kampanyasını 10.000 TL'ye kadar yükseltti. Akbank tek bir şart arıyor. 1000 TL'ye kadar promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen tüm EYT'liler sözleşmede bankayı Akbank olarak işaretlediği anda ek ödemeden faydalanıyor. Daha önceden farklı bir bankada emekliliği bulunan emekliler de bu fırsattan faydalanabilecek.

AKBANK 10 BİN TL PROMOSYON BAŞVURUSU ŞARTLARI!

Akbank sorumlu bankacılık anlayışı ile emekli promosyon ücretlerinde yaptığı güncellemeyi müjde olarak duyurdu. Promosyon yarışının kızıştığı ortamda en yüksek promosyonu veren bankalar arasında yerini alan Akbank emekli maaşını bankaya taşıyan tüm emeklilere bu fırsatı sunuyor. Üstelik 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü verilmesi yetiyor. Bankanın bu teklifi ilk maaş hesaba yattıktan tam 3 gün içerisinde karşılıksız olarak hesaba geçiyor.

10 BİN TL NASIL ALINIR?

Akbank ile 10.000 TL'ye kadar promosyon teklifinden faydalanmak isteyen tüm emeklilerin Akbank mobil uygulama, internet şubesi ya da e-devlet üzerinden maaş taşıma işlemini tamamlaması gerekiyor. Kolay ve hızlı başvuru seçeneği olarak emekliler Akbank müşteri hizmetleri hattını arayarak dakikalar içerisinde maaş taşıma işleminin tamamlayabilir.

MAAŞIMA GÖRE NE KADAR ÖDEME ALIRIM?

Akbank tüm emeklilere 7.000 TL'ye kadar promosyona ek 3000 TL chip para hediye ediyor. Toplamda 10.000 TL'ye kadar ek kazanç elde etmek isteyenler 9 Eylül tarihine kadar bu teklifi değerlendirebiliyor. Akbanka gelen her emeklinin maaş hesabı üzerinden alacağı promosyon bedeli aşağıdaki listeden incelenebilir:

-3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alana 4.200 TL

-3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 4.850 TL

-7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.250 TL

-10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.000 TL