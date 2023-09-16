Sektör sektör yayılan zam haberleri sürücü kursu adaylarının başını ağrıtacak. İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı yeni yılda ehliyet almak isteyenleri yıkacak bir haber paylaşımında bulundu. “Erteledikçe daha da artacak” diyen Abacı 20.000 TL'yi görmenin mümkün olacağına değindi.

Yeni yılda tüm Türkiye'yi ilgilendirecek bu fiyat artışının sebebine tek tek değinen Başkan Abacı araçların normalden daha fazla yorulduğu ve 3 kata kadar daha fazla yakıt harcadığına değinerek: “Maliyetlerimiz artıyor. Bu rakamları görmek şaşırtmayacak” ifadesini kullandı.

2023 YILINDA EHLİYET ALMANIN MALİYETİ NE KADAR?

2023 yılında B sınıfı ehliyet almak isteyen bir kişinin harç bedeli olarak artık 1.116 TL yerine 2.489 TL ödüyor. Bu vatandaşın toplam maliyeti ise 10.000 TL'yi görüyor. A sınıfı bir ehliyet alacak olan kişi 370 TL öderken son zamlarla beraber 825,87 TL ödüyor.

Türkiye'nin her yerinde farklı olarak belirlenen bu rakamlar bazı kurs yerlerinde 10.000 TL'yi dahi aşıyor. Yeni yılda bu rakamlar dahi ucuza kaçacak. 2024 yılı Ocak ayı itibariyle ehliyet almanın maliyeti 20.000 TL'ye ulaşacak.

SÜRÜCÜ KURSLARI NEDEN ZAMLANIYOR?

Artan zamların etkisiyle ulaşacağı ifade edilen bu rakamlar için İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı şu ifadeyi kullanarak sözlerini tamamladı: “Kursiyerler sınav güzergahında 14 direksiyon dersi almak zorunda. Ayrıca her bir dersin 50 dakika olması gerekiyor. Kursiyerlerin kullandıkları araçlar yoruluyor ve normalden 3 katı kadar yakıyor. Yedek parça maliyetlerimiz arttı. Araçlarımızda bir yılda en az 3 defa debriyaj seti değişiyor. Bu sadece basit bir örnek. Diğerlerini saydığımızda karşımızda ciddi bir maliyet oluşuyor. Buna kızamayız eğitim süreci içinde bu çok normal ancak maliyet inanılmaz artış oluyor.”