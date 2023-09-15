Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. İl, İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ve öğretmenlerin katılım sağladığı açılış töreninde önemli gelişmeler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin saatlik ek ders ücretlerine de değindi. 2023- 2024 eğitim öğretim yılında usta öğretici, ücretli öğretmen ek ders zammı ne kadar oldu?

EK DERS ZAMMI NE KADAR OLDU?

Ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin uzun süredir beklediği o gelişme Cumhurbaşkanının katıldığı açılış töreninde ilk kez gündeme getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin saatlik ek ders ücretlerinin yüzde 25 oranında artırılmasına karar verdiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda burslu ve lisansüstü öğrenci olarak öğrenim görenler için ödemeleri yükselteceğiz açıklamasını da konuşmasında ifade etti.

ÜCRETLİ VE KADROLU ÖĞRETMENİN EK DERS ÜCRETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklama ile 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine %25 artış yaptığını duyurdu. Yapılan açıklama ile ek ders ücreti saatlik 75.15 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bu güncelleme ile ücretli öğretmenlerin girdikleri ders saat başından hesaplama yapabilmesi mümkün oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim veren kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükseldi. Kadrolu öğretmenleri %17,14 oranında zam gelmiş oldu.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BURSUNA DA ZAM GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi hesabı üzerinden duyurduğu işte o güncel paylaşım: “MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık %25 ilave artış yapıyoruz Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında %91 oranında artış yapmış olacağız. Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarına okudukları ülkenin şartlarına göre döviz bazında %26 - %27 oranlarında zam yapıyoruz.”