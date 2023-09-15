Faizsiz kredi arayışında olanlar yalnızca ana para üzerinden aylık taksitlerle ödeme yaparak acil nakit ihtiyacını sona erdiriyor. İş Bankası faizsiz kredi kampanyası ile müşterilerine özel kampanya tekliflerini hoş geldin kredi paketi adı altında da sunmaya devam ediyor. İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden başvuruda bulunan her banka müşterisine faizsiz ve taksitli nakit avansı ayrıcalığı da tanıyor.

İŞ BANKASI 20 BİN TL FAİZSİZ NAKİT AVANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş Bankası mobil bankacılık üzerinden “müşteri olmak istiyorum” adımını tamamlayanlar 30 Eylül tarihine kadar 20.000 TL'ye kadar nakit avantajından faydalanacak. Kredi kartı başvurusu onaylanan her müşteri faizsiz ve taksitli nakit avans kampanyasını 300 TL ile 20.000 TL arasında sunulan tekliflerle değerlendirebilecek.

İŞ BANKASI 20 BİN TL FAİZSİZ NAKİT AVANS BAŞVURU ŞARTLARI!

Kredi kartı başvuru onayı alanlar kartını teslim aldıktan sonra Maximum mobil uygulamayı üzerinden faizsiz ve taksitli nakit avans başvurusunda bulunabilecek. 30 Eylül tarihine kadar banka müşterisi olanlar 31 Ekim tarihine kadar faizsiz nakit avans kampanyasından bir kereye mahsus olmak üzere faydalanabilecek.

İŞ BANKASI 20 BİN TL FAİZSİZ NAKİT AVANS KAMPANYASI SON GÜNÜ!

İş Bankası 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans teklifinden faydalanmak isteyen tüm esnaf ve gerçek kişi tacir müşterisi bireysel kredi kartı ile nakit avans işlemleri için banka uygulamasını kullanabilecek. İş Bankası bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan kişiye özel sunulan bu kampanya 6 Eylül 2023 tarihinde başlamış olup 30 Eylül 2023 tarihinde sona erecektir.