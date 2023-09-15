Bu yıl öğrenciler ve veliler okulun açılmasına odaklanmak yerine kendilerini ekonomik zorluklarla boğuşurken buldu. Bunu fark eden Akbank, dikkat çekici bir kampanya ile devreye girdi. Axess kredi kartı müşterilerine özel yeni bir kampanya başlatan banka, 400 TL'ye kadar para iadesi yapılacağını duyurdu.

Akbank'ın bu güzel teklifi sadece öğrencilere maddi bir rahatlama sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bankanın eğitim sektörünü destekleme konusundaki kararlılığını da gösteriyor. Akbank, öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali yükü hafifleterek eğitimin herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir kalmasını sağlıyor. İşte Akbank’ın yeni kampanyasının detayları.

400 TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?

1 Eylül 2023 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Axess Öğrenci Asıl Kredi Kartı'na ilk kez başvuran Akbank'lılar yararlanabilecek. Bu süre içinde başvurusu onaylananlar, 15 Ekim 2023 tarihine kadar yapacakları her 250 TL ve üzeri harcama için 100 TL chip-para kazanabilecekler. Kazanılabilecek maksimum tutar 400 TL'dir.

Kredi kartı başvurusu yapmak için çeşitli seçenekleriniz var. Akbank Mobil ve İnternet, Juzdan, Akbank.com, axess.com.tr, tüm ATM'ler, şubeler veya Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Bu kampanyaya sadece orijinal Axess Öğrenci kredi kartı sahibi olan 18-26 yaş arası bireyler katılabilir. Bu kampanya kapsamında müşteriler en fazla 400 TL chip-para kazanabilirler. Yurt dışı işlemleri ve Axess, Wings, Ticari kartlar, Free, Akbank Kart ve BankO Card Axess bu kampanyaya dahil değildir.

Aynı gün içerisinde aynı üye işyerinden yapılan ilk işlemin kampanya kapsamında değerlendirileceğini belirtelim. Kazanılan chip-coin'ler alışveriş sırasında işlem için kullanılan karta yüklenecektir. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen öğrencilerin Axess kredi kartı başvurusunda bulunmaları ve belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.