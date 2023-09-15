Altın piyasası artık oldukça zorlu bir sürece girdi. Altına yatırım yapanlar, fiyatlar düşmeye devam ettikçe kendilerini giderek daha çaresiz hissediyor. Ama moralinizi bozmayın kuyumculardan güzel haberler var.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar büyük ölçüde ABD ekonomisinin durumuna bağlanabilir. ABD'de enflasyon ilk tahminleri aşarken, ons altın en az bir hafta daha devam etmesi beklenen artan bir baskıyla karşı karşıya. Peki altında iş ne noktaya gidiyor? Kapalıçarşı’daki uzman kuyumcular konu ile alakalı konuştu. İşte detaylar.

ALTIN FIRLAMAYA HAZIRLANIYOR

Analistler, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan artışlardan Federal Rezerv'in faiz artırımlarının sorumlu olduğunu belirtiyor. Bu gözlemlere rağmen, kesin bir adım atılmadı ve Federal Rezerv faiz oranlarını artırmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Federal Rezerv'in artık faiz oranı yörüngesinin doruk noktasına ulaştığı görülüyor. Bu yüzden piyasa analistleri tarafından uzun zamandır beklenen altın rallisi yakında daha fazla engelle karşılaşmayacaktır. İki yıllık beklentinin ardından altın, hızlı bir yükselişe hazırlanıyor.

FİYATLARA KANMAYIN!

Kapalıçarşı piyasasının deneyimli kuyumcularından Süleyman Cebeci, gram altın piyasasındaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İyimser bir bakış açısına sahip olan Cebeci, altın piyasasını etkileyen olumsuz bir trend olmadığını vurguladı.

Cebeci konu ile alakalı “Şu anda altın fiyatlarında bir yükselişe tanık olmuyoruz. Gram altın 1.700 TL ile 1.710 TL arasında dalgalanıyor. Ancak bu rakamlara aldanmamak çok önemli. Bu fiyatların sabit olduğunu varsayıp yatırımlarını buna göre yapanlar zarar etme riskiyle karşı karşıya. Gerçekte gram altın şu anda son derece uygun fiyatlı. Bu seviyeden gram altın satın alan ve orta ve uzun vadede sabırla bekleme imkanına sahip olan yatırımcılar, paralarını katlamak için inanılmaz bir fırsata sahip olacaklardır. Bu düzeyde bir kârlılığa başka hiçbir yatırım aracıyla ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle, önemli finansal kazançlar elde etmek isteyenler tereddüt etmeden gram altın edinmeyi düşünmeli ve sabırlı olmalıdır.” dedi. Cebeci, “Gram altın her iki taraftan da fiyat artışına tanık olacak. Aralık ayı gelmeden 1.900 TL'lik bir fiyata şahit olmamız kuvvetle muhtemel.” şeklinde konuştu.