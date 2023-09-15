Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaş ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabiliyor. Son 2 haftada 13 puan aşarak %60'a yükselen kredi faizleri cep yakıyor. Bankaların ortalama ihtiyaç kredileri geçtiğimiz hafta 7 puan artış gösterdi ve %59,71'e ulaştı. 2 haftada toplam 13 puan değer kaydetti.

Taşıt kredisi faizi yaklaşık 10 puan değerinde arttı ve %46,46'ya yükseldi.

FAİZSİZ NAKİT AVANS VEREN O BANKALAR!

Ticari kredi faizleri seçim öncesine göre kıyaslandığında 3 katı kadar artmış oldu. Böyle bir tablonun hakim olduğu bu günlerde acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların faizsiz olarak yararlanabilecekleri bankaları tek tek listeledik…

1-AKBANK 15 BİN TL NAKİT AVANS KAMPANYASI

Akbank yeni müşteriye özel faizsiz 15.000 TL taksitli nakit avans kampanyasını duyurdu. 6 ay vadeli nakit avans kampanyasından müşteri hesabı oluşturanlar yararlanabilecek.

2-Garanti BBVA 10 BİN TL NAKİT AVANS KAMPANYASI

Garanti BBVA Faizsiz 10.000 TL nakit avans kampanyasını duyurdu. İlk kez yeni müşteri olacaklara özel sunulan bu fırsat 1.000 TL ek bonus teklifi ile birlikte duyuruldu.

3-QNB FİNANSBANK 10 BİN TL NAKİT AVANS KAMPANYASI

QNB Finansbank 10.000 TL'ye kadar nakit avans teklifi sunduğu faizsiz nakit avans kampanyasını duyurdu. 6 aylık vadelerle geri ödenebilecek bu fırsattan yalnızca banka müşterileri faydalanabilecek.

4-ALBARAKA 15 BİN TL NAKİT AVANS KAMPANYASI

Albaraka Pratik Finansman kart müşterilerine özel 15.000 TL faizsiz kredi teklifini duyurdu. 3 ay ertelemeli olarak talep edilecek kredi tutarı 6 aylık vadelerle geri ödenebilecek.