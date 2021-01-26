IMF'ten Fransa'ya: Kurtarma planı hazırla!

Fransa ekonomik bakımdan zor durumda. IMF'in (Uluslararası Para Fonu) Fransa'ya çektiği ayar ise dünya basınında geniş yer buldu. IMF (Uluslararası Para Fonu) Avrupa Ofisi Direktörü Franks, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fransa'da borçlanmanın fazla olduğunu söyledi. Franks, söz konusu ülkeden bütçe sıkılaştırma planı hazırlamasını istedi.

"Yunanistan gibi olacağız"

Bilindiği üzere Yunanistan'da kurtarma programı 8 sene boyunca devam etti. Söz konusu kurtarma programı 20 Ağustos 2018 tarihinde sonlandı. Fakat Yunanistan'da kamu borçlarının GSYH'ye oranı hala oldukça fazla. Fransız ekonomist Porcher, Yunanistan'da yaşananlara dikkat çekerek, Fransa'nın ekonomisinin bu şekilde iki sene sonra paramparça olacağını ileri sürdü. Porcher, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde IMF'in (Uluslararası Para Fonu) "Hatalıyız!" diyeceğini iddia etti.

"İşsizlik artış gösterecek"

Ülkesinde işsizliğin yüzde 190 oranında artış göstereceğini belirten Porcher, hane başına düşen gelirin de yüzde 90 oranında azalacağını ifade etti. Porcher, bu durumda intiharların da yüzde 44 oranında artış göstereceğini ileri sürdü. Felaket senaryosunu anlatmayı sürdüren Porcher, bebeklerde ölüm oranın ise yüzde 42 oranında artacağını kaydetti. Porcher, Fransa'nın borçlanmasında yüzde 36 oranında artış gerçekleşebileceğini kaydeden, bunun çok kötü olabileceğini ifade etti.

"Macron iflasa sürükledi"

Fransız köşe yazarı Poulin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından pandemi borcunun yaratıldığını belirtti. Macron'un kasıtlı olarak ülke ekonomisini iflasa doğru sürüklediğine dikkat çeken Poulin, şu anda da IMF'in (Uluslararası Para Fonu) Fransa'nı Yunanistan'a çevirmek istediğini ve refahı önlemek için yapısal reformları dayatmaya çalıştığını söyledi. Poulin, söz konusu kararın hayata geçirilmesi durumunda Fransa'nın ortadan kalkacağını ileri sürdü.

"Bir daha kısıtlama getirilirse büyüyemeyiz"

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, ülkede bir daha kısıtlama getirilmesi durumunda 2021 senesine ilişkin büyüme hedefine ulaşılamayacağını söyledi. Le Maire, bu şekilde yüzde 6 büyümeye ulaşmanın imkânsıza yakın olacağını ifade etti.

Fransa koronavirüsten çok fazla etkilendi

Fransa, koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. Havacılık ve turizm alanlarında ciddi şekilde faaliyet gösteren ve bu alanların koronavirüsten etkilenmesi üzerine sarsılan Fransa'nın ihracatıyla beraber döviz girdilerinde büyük bir azalma yaşanacağı tahmin ediliyor. Ülkede ekonomik bakımdan belirsizliklerin sürmesi bekleniyor. Ayrıca, finansal problemler nedeniyle özel sektör yatırımlarında da azalma gerçekleşeceği öngörülüyor. Fransa'da 2020 senesine ilişkin GSYH'nin koronavirüs sebebiyle yüzde 9,5 oranında azalacağı tahmin ediliyor. Fransa'da sert tedbirlerin hayata geçirildiği ve iç talebin küçüldüğü ikinci çeyrek ile dördüncü çeyrekte olumsuz ekonomik etkilerin daha fazla görülmesi bekleniyor.

Bütçe açığı artacak

Fransa'da restoran, ulaşım, konaklama ve turizm gibi alanlar koronavirüsten fazla etkilendi. Söz konusu ülkede 2020 senesine ilişkin bütçe açığının yüzde 10,5 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında kapanmanın gerçekleşmesi üzerine Fransa'da vergi gelirleri azaldı. Sosyal desteklerde ise artış görüldü. Koronavirüs önlemleri kamu maliyesini de etkiledi. Fransa'da kamu borçlarının GSHY'ye oranının, 2020 senesinde yüzde 115,9 olarak açıklanması bekleniyor. Fransa'da işsizliğin yüzde 8,5 düzeyinde kalacağı tahmin ediliyor.