Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Reform Paketi Açıklamalarına Piyasalar Nasıl Yanıt Verdi?

Geçtiğimiz haftalarda dolar kurunun 8,54 TL seviyelerine tırmanmasıyla birlikte hükümet cephesinden acil müdahaleler gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa ederken, Merkez Bankası Başkanı'da değiştirilmişti. Alınan bu kararlar sonrasında piyasalar aşağı yönlü fiyat hareketlerine başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Reform Paketi açıklayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz ay açıklanması beklenen Yeni Reform Paketi biraz gecikti. Yapılan değişiklikler sonrasında paketin duyurusu bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Mart Cuma günü saat 15.00'da herkes tarafından merakla beklenen Yeni Reform Paketi'nin ayrıntılarını açıkladı. Yaklaşık 1 saat süren konuşmada, ekonomide kalkınma ve uygulanacak yeni tedbirler hakkında bilgiler verildi. Müjdeli bir haber gelmesi durumunda piyasaların aşağı yönlü kırılması bekleniyordu. Peki açıklamalar sonrasında piyasalarda neler yaşandı? Dolar kuru ve altın fiyatlarında ne gibi hareketler yaşandı hep birkite inceleyelim.

YENİ REFORM PAKETİ SONRASINDA PİYASALAR

Yüksek faiz politikasıyla birlikte sert düşüşe geçen dolar kuru geçtiğimiz haftalarda 7 liranın altına inmişti. Bu noktada çok uzun süre durmayan dolar kuru sert bir atakla birlikte fiyatını yeniden 7,80 TL seviyesine kadar yükseltti. Kısa süre içerisinde %10 fiyat artışı yaşayan dolar kuru piyasalarda yeniden tedirginliğin artmasına neden oldu. Son 3 günde 7.50 TL'ye kadar geri çekilme yaşansa da, gözler bugün yaşanacak fiyat hareketlerine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Reform Paketi'ni açıklamasıyla birlikte döviz kurlarının daha da aşağıya çekilmesi bekleniyordu. Beklenen olmadı. Erdoğan'ın paket detaylarını açıklamasıyla birlikte kur fiyatlarında aşağı yönlü herhangi bir kırılma gerçekleşmedi. Görünen o ki, piyasalar açıklanan paketten tatmin olmuş değil. Yazımızı kaleme aldığımız an itibariyle döviz kurlarında anlık fiyatlar ise şu şekilde:

Dolar: 7,57 TL

Euro: 9,04 TL

Sterlin: 10,54 TL

Altın fiyatlarında ise sabit fiyat hareketleri devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 540 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı, sert düşüşle birlikte 400 liranın altına kadar gerilemişti. Geçtiğimiz hafta itibariyle 420 liraya kadar yükselen gram altın bu hafta itibariyle 414-417 TL aralığında fiyatlanıyor. Piyasada işlem gören ve vatandaşlarımızın yakından takip ettiği altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın: 414 TL

Çeyrek altın: 676 TL

Cumhuriyet altını: 2694 TL

22 ayar bilezik: 379 TL

Altın ONS: 1701 TL

VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLMEDİ!

Covid-19 pandemi sürecinde 1 seneyi geride bıraktık. Bu süreçte iş yerleri kapanan, işten çıkarılan birçok vatandaşımız ciddi anlamda mağduriyet yaşıyorlar. Öyle ki, çocuklarına yemek alamadığı için intihar eden vatandaşlarımızın haberlerini gündeme getirmiştik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Yeni Ekonomik Reform Paketi'ni bekliyorlardı. Paket kapsamında kredi notu düşük olanlara hazine destekli kredi, çiftçi borçlarına yeniden yapılandırma, kredi sicil affı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet destek ödemeleri, yeni devlet yardımları gibi birçok beklenti vardı. Erdoğan'ın yaptığı 1 saatlik konuşmanın içerisinde bu konularla ilgili herhangi bir cümle geçmedi. Cumhurbaşkanı'ndan müjde bekleyen vatandaşlarımızın yüzü gülmedi.