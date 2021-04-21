Bu Bankadan Kredi Çekenlerin Borçları 1 Yıl Ertelenecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzayı Attı

Tam 1 senedir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, milyonlarca kişiyi ekonomik olarak adeta darmaduman etti. Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle pek çok esnaf kepenk indirdi ve bu iş yerlerinde çalışan milyonlarca vatandaş işsiz kaldı. Bu süreçte kimileri devlet tarafından verilen sosyal yardımları almaya hak kazanırken kimileri de herhangi bir maddi destek alamadığı için çareyi bankalardan kredi çekmekte buldu. Devlet desteği ile hemen hemen her banka, vatandaşlar için uygun faizli kredi seçenekleri sunup 3 veya 6 ay erteleme imkanı verdi.

Vaka sayılarının kısmen azalması ile birlikte kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılmış ve esnaf tam rahat bir nefes almaya başlamıştı. İş yerlerinin kapalı olduğu dönemde büyük gelir kaybı yaşayan vatandaşlar tekrar gelir elde etmeye başlamış ve borçlarını kısmen ödeyebilecek hale gelmişti. Ancak aşılama çalışmaları devam etse de her geçen gün artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeniden kısmi kapanma tedbirleri alındı. Hal böyle olunca ekonomik olarak belini doğrultamayan binlerce vatandaş kredi ödemelerinin yeniden ertelenmesini talep etmeye başladı.

Borçların ertelenmesini talep eden milyonlarca kişiye nihayet müjdeli haber geldi. Halkbank başta olmak üzere bankalardan kredi kullanan milyonlarca vatandaşların kredi borçlarının ertelenmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından müjdelenen kararın detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Özellikle esnaf ve sanatkarların Halkbank aracılığı ile çektikleri kredi borçlarının 1 yıl süre ile erteleneceği duyuruldu. Bu haberi duyan vatandaşlar koronavirüs salgını sürecinde sosyal hayatı desteklemek amacı ile kredi veren Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerinin de ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı.

Bilindiği üzere, 2020 yılından bu yana koronavirüs salgının ekonomik olarak en çok etkilediği işverenlere, esnaflara ve sanatkarlara, çalışanlara devlet tarafından çeşitli destekler verildi. Bazı kişilere karşılıksız maddi destek sağlanırken bazı kişilere de kredi ve hibe desteği verildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Halkbank'tan çekilen kredilerin taksit ve faizlerinin 1 yıl erteleneceği müjdesini verdi. Bunun yanı sıra 50 bin lira hibe verileceğini de açıkladı.

Pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren esnafı rahatlatacak haberi müjdeleyen Pekcan, TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcunu 2021 Haziran sonuna kadar ertelediklerini açıkladı. Söz konusu ertelemenin, Halkbank aracılığı ile verilen düşük faizli kredileri kapsadığını belirtti. Bu karar kapsamında, esnaf ve sanatkarlara Halkbank aracılığı ile kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arasındaki 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitler Haziran’dan sonraya ertelendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu erteleme kararı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

BUNU YAPANLAR BORÇLARINI ERTELEYEMEYECEK

Pekcan, bu kararla birlikte kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarların erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltması durumunda bu ertelemeden yararlanamayacağının altını çizdi. Kişilerin erteleme kararı kapsamına alınması için erteleme dönemi boyunca çalışan azaltmayacağına dair taahhütname imzalaması gerekecek.

BU KİŞİLERE 50 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

Bakan Pekcan’ın hibe desteği vereceklerini açıklamasının ardından “Halkbank kimlere hibe veriyor, şartları neler?” sorularına yanıt aranmaya başladı. Ruhsar Pekcan’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama ile birlikte, Kızılcahamam’da meydana gelen yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkarlara kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla verilen kredilerin taksit ve faizlerinin 1 yıl boyunca öteleneceği öğrenildi. Bununla birlikte, söz konusu esnaf ve sanatkarlara TESKOMB aracılığı ile 50 bin lira tutarında hibe katkısında bulunulacağı da duyuruldu.