Sel ve hortum uyarısı yapılan illerimiz!

Meteoroloji'nin 19 Mart Cuma günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin genel olarak parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve kuzeyi, Batı Akdeniz, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Genel olarak sağanak ve yağmur şeklinde etkili olacağı tahmin edilen yağışların, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve kuzeyi, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu, İç Ege'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde kar ve karla karışık yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor. Manisa'nın güneybatısı, Aydın ve İzmir çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığı

Türkiye genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr

Rüzgârın genel olarak güneyden ve güneybatıdan hafif şiddette, bazen de orta şiddette esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu, Batı Karadeniz'in içleri, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin doğusu ve güneyinde rüzgârın güneyden ve güneybatıdan şiddetli ve yerel olarak fırtına biçiminde eseceği öngörülüyor.

Sel ve hortum uyarısı!

Manisa'nın güneybatısı, Aydın ve İzmir çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden vatandaşların sel, hortum ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un çok bulutlu geçeceği, akşam vakitlerine kadar aralıklı olarak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği, öğle vakitlerinden sonra yağmurun etkili olacağı ve yüksek kesimlerinde de kar ve karla karışık yağmurun görüleceği öngörülüyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in çok bulutlu geçeceği, aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah vakitleri itibarıyla yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.

Antalya hava durumu

Antalya'nın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Antalya'da beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın çok bulutlu geçeceği, öğle vakitlerinin ardından yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Zonguldak'ta beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.

Trabzon hava durumu

Trabzon'un çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece vakitlerinde yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Trabzon'da beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece.

Erzurum hava durumu

Erzurum'un çok bulutlu geçeceği, sabah vakitlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık 3 derece.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, doğusunda yağmur ve sağanağın etkili olacağı öngörülüyor. Diyarbakır'da beklenen en yüksek sıcaklık 14 derece.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 08:27