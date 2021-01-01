Omar Elabdellaoui yanan yüzünün fotoğrafına yürek dayanmaz! Omar'ın havai fişek sonrası yüzü gerçekmiş!

Galatasaray'ın yıldız ismi Omar Elabdellaoui havai fişek sonrası yüzünün görüntüleri şok etti! Tüm Türkiye, Galatasaraylısından Fenerbahçelisine, Beşiktaşlısına Omar'ın yanan yüzünün fotoğrafına inanmak istemiyor. Omar Elabdellaoui havai fişek sonrası görüntüleri gerçek olmadığına inanmak isteselerde fotoğraflar gerçek olduğu açıklandı! Omar Elabdellaoui durumu ağır!

2021 hiç iyi başlamadı..

2021 yılında ilk kötü haber Omar Elabdellaoui'den geldi! Yılbaşı kutlaması için havai fişek atmak isteyen Omar Elabdellaoui'nin yüzünde patlayan Havai fişek sonrası yıldız ismin son fotoğrafı paylaşıldı! Görüntülerde Omar Elabdellaoui yüzünün tamamen yandığı ve gözlerinin kapandığı görülüyor. İlk olarak fotoğrafın gerçek olmadığına herkes inanmak istedi ancak Omar Elabdellaoui yanan yüzünün fotoğrafı gerçek olduğu öğrenildi!

Galatasaray'ın yıldız ismi Omar Elabdellaoui havai fişek sonrası yüzü tanınmaz halde! Sol gözü tamamen kapanan yıldız ismin, sağ gözü de kapanmıyor. Galatasaray Spor Kulübünden Omar Elabdellaoui son sağlık durumu hakkında "Hayati riski yok" açıklaması gelse de Omar Elabdellaoui durumunun oldukça ciddi olduğu ve gözlerini kaybedebileceği aktarılıyor!

Omar Elabdellaoui gözlerini kaybedebilir..

Galatasaraylılar başta olmak üzere Fenerbahçe, Beşiktaş ve tüm Türkiye yasa boğan Omar Elabdellaoui hayati tehlikesi olmasa da gözlerini kaybedebileceği öğrenildi! Omar Elabdellaoui yanan yüzü fotoğrafını paylaşamıyoruz yüreğimiz kaldırmıyor ancak dualarımız Omar ile birlikte!

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 01:41