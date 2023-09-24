Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek muhteşem bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle yenilmezlik serisini tam 18 maça çıkardı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetti. Süper Lig'de şu ana kadar 5 maça çıkan Galatasaray, bu maçlardan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Bu son galibiyetle birlikte puanını 13'e yükseltti. Ayrıca, Sarı-kırmızılılar ligin bir maç eksiğiyle bu başarıya ulaştı.

Karşılaşmanın 43. dakikasında golü atan Hakim Ziyech, ligdeki ilk golünü kaydetti. Sarı-kırmızılıların ikinci golünü ise 50. dakikada Mauro Icardi attı. Bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 6 golle takımına önemli katkı sağladı. Başakşehir'in tek golünü ise 64. dakikada Leo Dubois kaydetti, ancak farkı kapatmaya yetmedi.

RAMS Başakşehir ise sezonun başında istediği performansı gösteremedi. 5 maçta 1 galibiyet alarak 3 puanla ligin alt sıralarında yer alıyor.

Galatasaray'ın bu müthiş başarısı, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmediği bir dönemin zirvesini temsil ediyor. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşamıştı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında 1 maç olmak üzere toplam 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.