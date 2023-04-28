TC KİMLİK numarasından devlet destekleri ödemeleri kişilerin sırasına göre yatırılmaya başlandı!

Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün tarımsal destek ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı müjdelendi. Toplamda 5,5 milyar TL tarımsal destek ödemesinin yapılacağı duyuruldu.

Bakan Kirişçi'den sevindirici açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada çiftçilerin hesaplarına bugün 5,5 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Açıklamada, 2023 yılında tarımsal destekleme bütçesinin 57,6 milyar TL'ye ulaştığı ve bugünkü ödemenin, desteklemelerin yüzde 56'sını oluşturan 32,4 milyar TL'nin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Tarımsal destek ödemeleri hayırlı ve bereketli olsun

Bakan Kirişçi, ödemenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Yapılan açıklamada, tarım sektörünün desteklenmesinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağına ve çiftçilerin daha verimli üretim yapmasına yardımcı olacağına dikkat çekildi.

Tarımsal destek ödemeleri, çiftçilerin üretimlerini arttırmasına, sektörün büyümesine ve ülke ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı oluyor. Bu ödemelerle birlikte, çiftçilerimizin desteklenmesi ve tarımsal üretimin geliştirilmesi hedefleniyor.