LaLiga'nın dev ekibi Real Madrid, sezon öncesi ABD'de gerçekleştirilecek hazırlık turnuvasına katılmaya hazırlanıyor. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin belirlediği kadroda genç yetenek Arda Güler de yer alıyor.

Fenerbahçe'den transfer edilen ve kısa sürede antrenmanlarda sergilediği performansla takımdaki yerini sağlamlaştıran 18 yaşındaki Arda Güler, ABD turnuvasına katılacak Real Madrid kadrosuna dahil oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Real Madrid'in "2023 Futbol Şampiyonası Turu" adını taşıyan turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus gibi futbol dünyasının önde gelen takımlarıyla sahada karşılaşacağı bildirildi.

Turnuva, Arda Güler'in Real Madrid formalarıyla ilk ciddi testi olacak ve genç yeteneğin uluslararası arenada nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Güler'in Fenerbahçe'den bu büyük transferi Türkiye'deki futbolseverler tarafından da büyük bir gurur kaynağı oldu.

Arda Güler'in Real Madrid formalarıyla sergileyeceği performans, onun kariyeri açısından önemli bir adım olacak. Genç yeteneğin, LaLiga'nın dev ekibinde nasıl bir kariyer yapacağı tüm futbol severler tarafından merakla takip ediliyor.

Arda Güler, kısa sürede Real Madrid'in dinamiklerine uyum sağlayarak, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başardı. Güler'in ABD turnuvasında sergileyeceği performans, genç yeteneğin Real Madrid kariyerinde yeni bir sayfa açacak.