0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 Son TC Kimlik Numarası Olanlar Bu Geceden Sonra 89.000 TL Ödeme Alacak! Tek Şartınız Var

Yapı Kredi Bankası 89.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başlattı. Yapı Kredi Bankası, T.C. Kimlik numarası üzerinden yapılacak sorgulama ile vatandaşlara 89.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını duyurdu. Banka müşterisi olan ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kampanya şartlarına uygun olarak kredi başvurusunu gerçekleştirebilecekler.

Kredi Başvurusu Cep Telefonundan SMS ile Yapılabiliyor

Yapı Kredi Bankası, kampanya kapsamında kredi başvurularını cep telefonu üzerinden SMS ile alıyor. Banka müşterileri, bireysel TC Kimlik numaralarını, aylık gelirlerini ve doğum tarihlerini yazarak 44 11 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. SMS ile yapılan başvurular sonrasında banka, kredi notu uygun olan müşterilere hızlı bir şekilde geri dönüş yaparak kredi başvurularının durumunu bildiriyor.

Uygun Faizler ve Esnek Ödeme Seçenekleri

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kullanmak isteyenler, 50.000 TL'ye kadar kredi alabilirken, 89.000 TL kredi onayı alan müşteriler ise 24 ay vadeli kredi kullanabiliyorlar.

Hızlı Onay ve Kredi Hesaba Yatırımı

Kredi başvurusu sonrasında uygun bulunan müşterilere onay veren Yapı Kredi Bankası, kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Kampanya şartlarına uygun olarak kredi başvurusunu yapan müşteriler, onaylandıkları takdirde kredilerini hesaplarına yatırarak hemen kullanabiliyorlar.

Yapı Kredi Bankası, nakit ihtiyacı olan müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunan 89.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası ile finansal destek sağlamayı hedefliyor.