Vakıfbank hesabınız varsa sadece 6 gün süreniz kaldı! Bu fırsatı kaçırmamak için başvuru yapın!

Vakıfbank, kendi banka hesabı olan bireysel müşterileri için özel bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 100.000 TL'ye kadar düşük faiz oranlarıyla kredi alabilecekler. Başvurular, sadece 6 gün içerisinde gerçekleştirilebilecek.

Vakıfbank müşterileri, 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları halinde, banka kredi politikalarına uygun oldukları takdirde 100.000 TL'ye kadar kredi alabilecekler. Ayrıca, son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışan ve kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşteriler daha düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilecekler.

Emekli maaşı alan müşteriler de "Emekli Kredisi" adı altında kampanyaya katılabilecekler. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, Vakıfbank internet şubesine giriş yaparak veya en yakın şubeden başvuru yaparak kredi başvurusunda bulunabilecekler.

Vakıfbank'ın bu kampanyası, müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Banka müşterileri, düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirler.

BAŞVURU

Vakıfbank hesabınız varsa 6 gün içerisinde kredi başvurularınızı yaparak acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Vakıfbank, kendi müşterilerine özel olarak uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 100.000 TL'ye kadar olan kredi ödemeleri, kredi notunuzun uygun olması durumunda gerçekleştirilebiliyor.

Vakıfbank müşterisi olmak, 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kredi başvurusu yapmak için gerekli belgeleri temin edebilmek yeterli. Emekli maaşı alan vatandaşlar da Vakıfbank üzerinden "emekli kredisi" adı altında kredi kullanabilecekler.

Maaş müşterisi olmanız durumunda başvurunuzu hemen gerçekleştirebileceğiniz gibi, kredi notunuzun uygun olması halinde de farklı seçeneklerle kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank, müşterilerine sağladığı ihtiyaç kredisi imkanları ile acil nakit ihtiyaçlarını karşılama konusunda kolaylıklar sunuyor. Vakıfbank müşterileri acil nakit ihtiyaçları için 6 gün içerisinde kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. Kredi notunuzun uygunluğuna göre, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunan Vakıfbank, müşterilerine düşük faiz oranları ve farklı seçeneklerle kolaylık sağlıyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar da "emekli kredisi" adı altında Vakıfbank üzerinden kredi kullanabilecekler.

Vakıfbank, banka hesabı olan müşterileri için düzenli olarak benzer kredi kampanyaları düzenlemektedir. Müşteriler, Vakıfbank internet şubesine giriş yaparak veya en yakın şubeden başvuru yaparak kredi başvurusunda bulunabilirler.