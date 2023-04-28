BİM 5 Mayıs İndirimleri Sızdırıldı! İşte Fiyatı ve Detayları

BİM marketlerinin 5 Mayıs indirimleri sızdırıldı ve çok sayıda ürün büyük indirimlerle satışa sunulacak. Mikrodalgadan saç bakım ürünlerine, çocuk oyuncaklarından ev tekstil ürünlerine kadar birçok ürün, aktüel ürünler olarak tüm BİM mağazalarında yerini alacak.

Kampanya kapsamında Kumtel XXL Fastfryer 2.499 TL, Fakir Çeyiz Paketi 2.599 TL, Dijitsu Mikrodalga Fırın 1.299 TL, Arnica Blender Seti 499 TL, Heifer Çay Makinesi 489 TL, Abdullah Efendi Keyif Türk Kahve Makinesi 499 TL, Diamond Kek Fanusu 99 TL, Fakir Closey Filtre Kahve Makinesi 349 TL, Borosilikat Fincan Seti 100 cc 29,50 TL, Borosilikat Kupa 180 cc 19,50 TL, Benante Fil Figürlü Kupa 250 ml 99 TL, Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi 29,50 TL, Vakumlu Saklama Kabı 0,5 Litre 11,50 TL, Vakumlu Saklama Kabı 2 Litre 22,50 TL, Vakumlu Saklama Kabı 03 Litre 27,50 TL, Cam Hazneli Silikon Yağlık 23,50 TL, Hazneli Rende 59 TL ve Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 39,50 TL gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM marketlerinin sunduğu bu indirimler, müşterilerin ilgisini çekiyor ve ürünlerin raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kampanya kapsamında sunulan indirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler, BİM mağazalarına gelerek ihtiyaçlarına uygun ürünleri satın alabilirler.

Yukarıda verilen detaylar doğrultusunda BİM marketlerinde 5 Mayıs'ta indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.