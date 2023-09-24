A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde gösterdiği muazzam performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu unvanlarına ek olarak dünya sıralamasında "1 numara" olan takımımız, elemelerde de fırtına gibi esti.

Altıncı maçta Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen Filenin Sultanları, yedinci ve son maçlarına çıktı. Belçika ile karşılaşan takımımız, rakibini 3-0 mağlup ederek 7'de 7 yapmayı başardı ve B Grubu'nu lider olarak tamamladı.

Takım, üst üste 22. galibiyetini elde ederek üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez olimpiyat oyunlarında boy gösterecek olmanın gururunu yaşıyor. Bu büyük başarının ardında, takımın sahada gösterdiği üstün performans ve voleybolun tadını çıkaran sadık taraftarların büyük desteği bulunuyor.

Maçın oynandığı Yoyogi National Salon'da hakemler Agnieszka Michilic ve Andrew Cameron gözetiminde gerçekleşti. Türkiye kadrosunda Eda, Elif, Derya, Aslı, Vargas, Hande ve Gizem (L) sahada yer aldı. Diğer oyuncular Cansu, Ayça, Kübra ve Ebrar ise yedek kulübesindeydi. Belçika ise Van Gestel, Lemmens, Martin, Straiger, Janssens, Krenicky ve Rampelberg (L) ile sahaya çıktı. Demeyer, Van de Vyver, Avermaet ve Cos da yedekler arasındaydı.

Setlerin skorları sırasıyla 25-14, 25-20 ve 25-21 olarak kaydedildi ve maç 1 saat 13 dakika süren nefes kesici bir mücadeleye sahne oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu zaferle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yenilgisiz bir şekilde ilerlerken, tüm Türkiye gurur ve sevinç dolu. Bu büyük başarı, ülkenin voleybol yetenekleri ve sporcularının azmiyle taçlandı.